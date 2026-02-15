Argentina retoma el camino del triunfo ante India (4-2)

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- La selección de Argentina, que el viernes perdió ante Bélgica (2-5), retomó el camino del triunfo en la Pro Liga con una victoria por 4-2 en la última jornada de la etapa disputada en Rourkela.

No pudo el conjunto albiceleste repetir el 8-0 del jueves ante los anfitriones, pero sí que supo amarrar la victoria con los tantos de Tomás Domene, Tadeo Marcucci (dos) y Lucio Méndez, aunque la goleada quedó minimizada en el tramo final del partido al encajar dos goles conseguidos por Lalage Aditya Arjun y Sanjay.

Esta victoria deja a Argentina en la segunda plaza del torneo, con 17 puntos tras ocho partidos jugados, a cinco de Bélgica. Volverá a la acción en junio en la etapa que se jugará en el centro de Lee Valley, en las proximidades de Londres, donde se enfrentará a Inglaterra y Australia. EFE