Álvaro García iguala a Cota con más partidos en la historia del Rayo en Primera

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- El extremo sevillano Álvaro García disputó este domingo frente al Atlético de Madrid su partido 197 en Primera División, igualando a Jesús Diego Cota como jugador con más encuentros en la historia del Rayo Vallecano en la máxima categoría.

Entre 4,5 y 5 millones de euros pagó el Rayo al Cádiz por Álvaro García en el verano de 2018, una cifra que, en ese momento, convirtió al extremo andaluz en el futbolista más caro en la historia del club vallecano.

Desde entonces, Álvaro García, de 33 años, suma 302 partidos oficiales con el Rayo Vallecano y 46 goles, siendo en la actualidad uno de los jugadores más utilizados por su técnico, Iñigo Pérez.

Por delante de Álvaro García solo hay seis jugadores con más encuentros oficiales en la historia del Rayo: Cota (458), Uceda (429), Míchel (425), Felines (405), Alcázar (346) y Trejo (332). EFE