Almada: "Cometimos errores y el Athletic los aprovechó"

Oviedo, 15 feb (EFE).- El técnico uruguayo Guillermo Almada explicó en la sala de prensa del Tartiere tras la derrota de su Real Oviedo ante el Athletic que los azules cometieron errores "y el rival los aprovechó".

"Necesitábamos ganar y no pudimos sostener todo lo bueno que hicimos en el primer tiempo. Nos complicaron a partir de las segundas jugadas y de los errores defensivos. La sensación es que dejamos pasar una gran oportunidad y que la derrota es injusta", dijo el entrenador azul.

Sobre la acción del 1-2, la que acabó en el penalti por mano de Carmo al remate de Iñaki Williams, Guillermo Almada aseguró que "el árbitro le hizo la pantalla a Fonseca y evitó que pudiese llegar a cortar el balón, aunque evidentemente no fue a propósito".

"Nos vamos a dejar la vida y lo que tenemos por seguir peleando hasta el último suspiro. En estas situaciones intento ser optimista", concluyó el técnico del Real Oviedo al ser preguntado por las opciones de permanencia de un equipo que es colista de Primera División con 16 puntos. EFE

