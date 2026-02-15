Alemany: “Del partido del jueves me parece curioso que se hable de los árbitros”

Madrid, 15 feb (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, consideró este domingo “curioso que se hable de los árbitros” por parte del Barcelona sobre el encuentro del pasado jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y consideró que la única acción polémica, con el gol anulado, es “fuera de juego”.

“Del partido del jueves me parece curioso que se hable de los árbitros. Me parece que debería ser lo menos relevante. En el partido del otro día sólo hay una acción que se cuestiona, que es un fuera de juego (en el gol que habría supuesto el 4-1 a favor del Barcelona) y los fueras de juego, hoy en día, están chequeados tecnológicamente. Es objetivo y no es interpretable”, expuso el directivo en declaraciones a ‘Dazn’.

“Si es fuera de juego, no hay un poco fuera de juego. Es o no es. A nosotros nos pasó lo mismo el domingo anterior (ante el Betis, con un gol de Antoine Griezmann), que también nos pitaron fuera de juego por muy poco. Si es poco es fuera de juego. No hay más que decir”, añadió. EFE