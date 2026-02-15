Espana agencias

Albares recibe el lunes al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

Madrid, 15 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibirá este lunes por la tarde en Madrid a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, han confirmado a EFE fuentes de Exteriores.

El responsable de la diplomacia cubana, que estaba de visita en China recabando apoyos ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos, ha solicitado la entrevista con Albares aprovechando su paso por la capital española de vuelta a su país.

El encuentro estará centrado en la situación en Cuba y ambos ministros abordarán también la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

La visita de Rodríguez a Pekín formaba parte de una gira con la que el Gobierno cubano busca el apoyo de sus aliados tradicionales, entre los que también figuran Rusia y Vietnam, después de que Estados Unidos haya incrementado la presión contra la isla tras capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. EFE

