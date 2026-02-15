Espana agencias

32-28. El Horneo EÓN supera al Guadalajara y abre hueco con el descenso

Alicante, 15 feb (EFE).- El Horneo EÓN Alicante logró una trabajada victoria (32-28) en su pista ante el colista, EL Sanicentro Guadalajara, que le permite abrir hueco en la clasificación sobre un rival directo en la lucha por la permanencia.

El equipo alicantino, apoyado en el talento de Ander Torriko y la contundencia del argentino James Parker, siempre tuvo el mando del partido y del marcador, aunque el conjunto alcarreño nunca se rindió y soñó hasta los últimos minutos con una remontada que finalmente no consiguió.

El partido comenzó igualado, con ambos equipos rivalizando en aciertos y errores y con protagonismo para los dos porteros.

La igualdad en el marcador se mantuvo durante los primeros 15 minutos, aunque siempre fue el equipo alicantino el que llevó la iniciativa.

Las paradas de Roberto Domenech y los goles de Torriko y Parker permitieron al Horneo EÓN dar un estirón en el marcador y disfrutar de cinco goles de renta en el minuto 20 (11-6).

El conjunto alcarreño no logró reducir la renta ni en el tramo final de la primera parte ni en el arranque de la segunda, a pesar de su mejoría ofensiva, representada en el acierto anotador de Simón.

El técnico del Guadalajara, Juan Carlos Requena, pidió un tiempo muerto a 15 minutos del final con el marcador 23-17 para revitalizar a su equipo, que dio un salto de calidad en portería, defensa y ataque.

El equipo alcarreño aprovechó la relajación alicantina para situarse a dos goles (25-23), tras un tanto de su portero Nicolás García a seis minutos del final.

Sin embargo, el Horneo EÓN volvió a ponerse serio y, conducido por Torriko y Parker, no dio margen a la remontada para asegurar un triunfo vital en la lucha por la permanencia.

- Ficha técnica:

32 - Horneo EÓN Alicante (14+18): Domenech; Barreto (8, 4 p), Borragán (5), Parker (5), Oliver, Augusto Moreno y Robledo (2) -siete inicial-; Montoya (3), Méndez (1), Torriko (7, 3 p), Teixeira, Escobedo (1), Urruzola, Sancho, Dimitrievski y Faílde (ps).

28 - Sanicentro Guadalajara (9+19): Nico García (1); Román (1), Catalina (2), Joan Blanco (2), Vera (1), Andrade (2) y Chiuffa (2) -siete inicial-; Velasco (3), López Boyarizo (1), Ganuza (4, 3 p), Simón (4), Dorado (2), Elkhouga (2), Jódar (1) y Jorge Blanco (ps).

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 4-4, 7-6, 9-6, 12-8, 14-9 (descanso); 17-12, 19-14, 22-17, 24-20, 27-24 y 32-28.

Árbitros: Ruiz Vergara (Colegio Andaluz) y Sánchez Bordetas (Colegio Catalunya). Excluyeron dos minutos a Teixeira, Borragán y Augusto Moreno (2) por el Horneo EÓN Alicante, y a Vera, Dorado (2) y Jódar por el Sanicentro Guadalajara. Expulsaron con roja directa a Oliver en el minuto 18.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Asobal disputado en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante ante 1.400 espectadores. EFE

