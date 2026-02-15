2-1. El Eibar remonta en el añadido a un líder Racing que se quedó con 10

Eibar (Gipuzkoa), 15 feb (EFE).- El Eibar remontó un partido que se le había puesto muy cuesta arriba en la primera mitad al lograr en el tiempo añadido el gol del triunfo 2-1 que le supone su quinta victoria consecutiva en Ipurua y le acerca a la zona noble.

El Racing por su parte desaprovecha una excelente oportunidad de poner tierra por medio sobre sus perseguidores en la cabeza de la tabla.

Comenzó el equipo cántabro con una clara apuesta por dominar la posesión. Un disparo lejano de Maguette en el minuto 7 que se fue alto fue el primer atisbo de peligro de los cántabros.

El Eibar no podría contrarrestar el fútbol combinativo del líder de Segunda.

En el minuto 12 el Racing tuvo una aún más clara con una combinación entre Maguette y Guliashvili, el georgiano se escapó de su marca, pero su disparo rozó el poste derecho.

Nuevamente Guliashvili llevó peligro en el 15 con un disparo excesivamente cruzado que se perdió por el fondo derecho de la meta de Magunagoitia,

La sensación de peligro del Racing era constante. El Eibar trató de reaccionar con un cabezazo de Olaetxea tras un centro de Mada, que se fue por fuera. Pero el Racing no quería ceder terreno y volvió a asustar con un potente disparo desviado de Mantilla.

Pasado el minuto 20, un contragolpe del Eibar pudo culminar en gol tras un pase de Bautista a Mada, quien muy cerca de la portería disparó a puerta vacía un balón que salió cerca del poste izquierdo en la ocasión armera más clara hasta ese momento.

Pero a la siguiente el Racing ya no perdonó y se adelanto en el marcador en el minuto 22 con un gol de Andrés, tras recibir un centro de Mantilla, con un cabezazo cruzado a la escuadra desde dentro del área armera.

El Racing trató de ampliar su ventaja en el minuto 32 con un disparo desde fuera del área de Andrés, que obligó a una estirada de Magunagoitia para impedir que el balón se colara en la red.

Y aún tuvo una tercera Andrés en el minuto 39 con una internada por la derecha que acabó con un disparo que detuvo en dos tiempos Magunagoitia,

El Eibar trató de reaccionar en el tramo final de la primera mitad con un cabezazo de Corpas y un tiro de Cubero, que no encontraron portería y los armeros tuvieron que retirarse a los vestuarios con esa desventaja mínima.

La segunda parte comenzó con una tónica parecida, escasa mordiente del Eibar ante un Racing en ventaja y que dominaba el tempo del partido. Aun así los cántabros no eran tan dominadores como en el primer período.

El cansancio se hacía notar y el partido perdía en intensidad. Pero cuando las ideas parecían agotarse, el cambio en la punta de San José hizo efecto y el recién entrado al campo Javi Martón, que sustituyó a Bautista, tras controlar con la cabeza al recibir un centro medido se internó en el área y batió de un disparo raso a Ezkieta logrando la igualada en el marcador.

Pero el Racing no se conformaba y en el minuto 79 un disparo de Suleiman pegó en el poste derecho de la meta de Magunagoitia.

La expulsión a Puerta en el minuto 84 por roja directa dejó al Racing con uno menos en el último tramo del partido tuvo una consecuencia muy importante pocos minutos más tarde.

El Eibar aprovechó la inferioridad para lanzarse a tumba abierta hacia la meta de Ezkieta.

En los minutos de añadido Álvaro Rodríguez de cabeza marcó el gol de la victoria para el Eibar, después una serie de rechaces y tras salvar incluso un defensa del Racing el balón desde la misma línea, el esférico rebotado llegó al madrileño que cabeceó muy eficazmente y logró de esta manera el tanto de la victoria para su equipo.

- Ficha técnica:

2. Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Jair Amador (Álvaro Rodríguez, m. 74), Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea (Javi Martínez, m. 65), Corpas /Adu Ares, m. 65), Mada, Guruzeta (Aleix García, m. 89) y Bautista (Javi Martón, m. 65).

1. Racing de Santander: Jokin Ezkieta, Mantilla, Manu, Facu (Jaime Mata,. m. 97), Mario García, Maguette, Puerta, Andrés ( Sáinz Maza, m. 88), Canales, Vicente (Castro, m. 88), Guliashvili (Suleiman, m. 69).

Goles: 0-1, m.22:. Andrés. 1-1, m. 70. Javi Martón. 2-1, m. 94, Álvaro Rodríguez.

Arbitraje: El colegiado Eder Mallo del Comité Vasco. En el minuto 15 amonestó a Olaetxea, que se perderá el próximo encuentro por acumulación de cinco tarjetas, En el minuto 24 amonestó a Mantilla. En el 26 expulsó a Pablo Álvarez del banquillo del Racing. En el 60 Corpas vio la cartulina amarilla En el 78 amonestó a Andrés. En el 84 expulsó con roja directa Puerta. por juego peligroso, tras revisar el VAR dado que en primera instancia le había mostrado una amarilla. En el 87 amarilla para Marco Moreno.

Incidencias: Ipurua presentó una buena entrada en una tarde soleada y apacible y con abundante presencia de aficionados racinguistas hasta tal punto que llenaron la grada destinada a los visitantes. Un total de 6.153 espectadores se reunieron en el Estadio para ver en directo el partido. EFE

lrb/og