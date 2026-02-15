2-0. El Castellón se hace con el liderato y suma ocho victorias consecutivas en Castalia

Castellón, 15 feb (EFE).- El CD Castellón es el nuevo líder de Segunda división 33 años después al vencer 2-0 al Deportivo, en su octavo triunfo consecutivo en el estadio SkyFi Castalia ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera.

El estadio SkyFi Castalia se vistió de gala para la ocasión y el Castellón fue el primero en marcar territorio. Los albinegros se adelantaron cuando apenas transcurría el minuto 9 con un golpeo con pierna zurda desde la frontal del área de Camara que se coló junto al poste derecho de la meta gallega.

El Depor se hizo con el balón y el Castellón trató de no conceder posibilidades de que se jugara en su área, lo que llevó al partido a un control visitante sin generar peligro sobre la meta de Matthys.

Solamente dispuso de dos oportunidades para acercarse al área local, aunque en ambas ocasiones fue providencial Agustín Sienra para cortar el peligro y evitar que primero Eddahchouri y después Yeremay pudieran alcanzar la meta rival.

Con el 1-0 se llegó al descanso y, tras la reanudación, el Depor le dio una velocidad más al juego. Primero lo intentó Mella por banda derecha pero su asistencia no la aprovechó dentro del área Eddahchouri. Posteriormente, en el 55, Mario Soriano probó fortuna con un lanzamiento desde la frontal del área que tocó en la zaga castellonense, lo que desvió la trayectoria, estrellándose el balón en el larguero y se marchó a córner.

Cuando mejor estaba el Depor apareció Calatrava. El mediapunta catalán sorprendió a Ferllo y a todo Castalia con un golpeo de primeras al encontrarse un balón sin dueño, el lanzamiento con pierna izquierda se coló por la derecha del meta y sirvió para poner el 2-0 a favor de los 'orelluts'.

El equipo gallego no tuvo capacidad de reacción y el Castellón ganó todos los duelos en el campo y buscó un tercer gol que no llegaría, aunque convirtió en una fiesta el SkyFi Castalia donde su afición ve como su equipo vuelve a ser el líder de Segunda división 33 años después.

Ficha técnica:

2. CD Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra (Brignani, min.83); Barri (Doué, min, 72), Gerenabarrena; Cipenga (Pablo Santiago, min. 83), Calatrava, Suero (Raúl Sánchez, min. 59) y Camara (Álvaro García, min. 83).

0. RC Deportivo: Ferllo; Alti (Ximo Navarro, min. 72), Quagliata (Stoichkov, min. 72), Noubi, Loureiro; Mario Soriano, Mella, Riki (Villares, min. 78), José Ángel (Luismi Cruz, min. 63); Yeremay y Eddahchouri (Mulattieri, min. 63).

Goles: 1-0 Camara, min.9; 2-0 Calatrava, min.63.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Barriy Sienra por el Castellón y a Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, así como a Quagliata, Mella y a Loureiro.

Incidencias: Partido correspondiente a la 26ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 13.399 espectadores. EFE

qrg sm/jl