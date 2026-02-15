Espana agencias

12-54. Francia aplasta a Gales, es líder y la única que puede ganar el Grand Slam

Guardar

Fernando Castán

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- Francia pasó por encima de Gales en Cardiff acentuando la profunda crisis de los Dragones, que no ganan un partido del Seis Naciones desde marzo de 2023, y se sitúa al frente de la clasificación y como la única con opciones de llevarse el Gran Slam de 2026, un título que consigue la selección que se impone en todos sus partidos.

Todos han perdido ya en dos jornadas, salvó Francia. Italia e Inglaterra lo hicieron el sábado y Escocia, en la primera jornada. Gales, en ambas ocasiones. Tras la derrota del XV de la Rosa en Edimburgo, el XV del Gallo toma el relevo de favorito de manos de sus eternos rivales británicos, que en la última jornada tendrán que viajar a París.

Curiosamente, el resultado de esta tarde en Cardiff deshace un empate histórico a 51 victorias para cada uno de los contendientes en más de un siglo de rivalidad.

Aunque ahora parezca mentira, a la luz de una de sus peores rachas, el XV del Dragón se llevó el título en 2021. No gana a Francia desde 2019 y se ha llevado las dos últimas "cucharas de madera".

El baño de Francia a los galeses fue absoluto en los primeros minutos con un festival de Ramos, muy certero en el pateo, Dupont y Jalibert, con ensayos de Attissogbe, Bierre-Biarrey y Jalibert. Quince minutos, y el partido casi resuelto: 0-19. Un "entrenamiento" para los de Galthié.

Los locales tiraron de orgullo y cruzaron la línea de marca rival por medio de Carre para despertar a unas gradas y tribunas techadas que apenas recuerdan ya al que no hace tanto fuera un estadio inexpugnable para los Dragones.

Un espejismo, porque en el minuto 38, el ataque "bleu" volvió a partir la defensa roja para sumar el bonus ofensivo con la cuarta marca, la segunda de Jalibert. 7-26, en el descanso.

Solo cambió en la reanudación la manera en la que los azules cruzaron la línea de marca galesa. Fue con el empuje de su delantera y su talonador Marchand como sumaron su quinto ensayo. Attissogbe no tardó en añadir el sexto, poco antes de que empezara el carrusel de cambios en ambos banquillos.

La numerosa afición visitante convirtió, por momentos, el Principality en el Stade de France, mientras sus jugadores continuaban a lo suyo con marcas de Attissogbe y Ollivon.

Gales intentó volver a la carga, como había hecho en la primera mitad durante algunos minutos, pero los errores en el juego a la mano penalizaron su ataque. Finalmente, los 5 puntos de Grady sirvieron para evitar una mayor diferencia que la del 43-0 que el XV del Gallo endosó a los dragones hace un año en París y que es la mayor en los enfrentamientos entre ambas selecciones.

- Ficha técnica.

12.- Gales: Carre, Lake, Frances, Defydd Jenkins, Beard, Wainwright, Mann, Cracknell; Tomos Williams, Edwards; Adams, Hawkins, Eddie James, Mee y Rees-Zammit. También jugaron Elias, Griffin, Nicky Smith, Carter, Plumtree, Jarrod Evans y Grady.

54.- Francia: Gros, Marchand, Aldegheri, Ollivon, Guillard, Cros, Jegou, Jelonch; Dupont, Jalibert; Bielle-Biarrey, Brau-Boirie, Attissogbe y Ramos. También jugaron Serin, Lamothe, Neti, Montagne, Flament, Meafou, Nouchi y Nene.

Marcador: 0-7, min.2: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 0-12, min.11: ensayo de Bielle-Biarrey. 0-19, min,15: ensayo de Jalibert, que pasa Ramos. 7-19, min.19: ensayo de Carre, que pasa Edwards. 7-26, min.38: ensayo de Jalibert, que pasa Ramos. 7-33, min.44: ensayo de Marchand, que pasa Ramos. 7-40, min.49: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 7-47. min:58: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 7-54, min.61: ensayo de Ollivon, que pasa Ramos. 12-54, min.78: ensayo de Grady.

Árbitro: James Doleman, de Nueva Zelanda.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Seis Naciones disputado en el estadio Principality, de Cardiff, que no llegó a llenar sus tribunas y gradas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Baxi Ferrol recibe al Gran Canaria con la "salvación" como objetivo

Infobae

Brignone: Estaba más nerviosa que en el supergigante pero intenté hacer mi rutina y sirvió

Infobae

La neerlandesa Kok, oro y récord olímpico en los 500 metros de patinaje de velocidad

Infobae

Josie Baff: "Sabía que era rápida y lo quería demostrar"

Infobae

Nora Cornell, decimonovena en la clasificación de 'slopestyle'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a sus dos hijas

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

La Justicia le retira la

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid