12-54. Francia aplasta a Gales, es líder y la única que puede ganar el Grand Slam

Fernando Castán

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- Francia pasó por encima de Gales en Cardiff acentuando la profunda crisis de los Dragones, que no ganan un partido del Seis Naciones desde marzo de 2023, y se sitúa al frente de la clasificación y como la única con opciones de llevarse el Gran Slam de 2026, un título que consigue la selección que se impone en todos sus partidos.

Todos han perdido ya en dos jornadas, salvó Francia. Italia e Inglaterra lo hicieron el sábado y Escocia, en la primera jornada. Gales, en ambas ocasiones. Tras la derrota del XV de la Rosa en Edimburgo, el XV del Gallo toma el relevo de favorito de manos de sus eternos rivales británicos, que en la última jornada tendrán que viajar a París.

Curiosamente, el resultado de esta tarde en Cardiff deshace un empate histórico a 51 victorias para cada uno de los contendientes en más de un siglo de rivalidad.

Aunque ahora parezca mentira, a la luz de una de sus peores rachas, el XV del Dragón se llevó el título en 2021. No gana a Francia desde 2019 y se ha llevado las dos últimas "cucharas de madera".

El baño de Francia a los galeses fue absoluto en los primeros minutos con un festival de Ramos, muy certero en el pateo, Dupont y Jalibert, con ensayos de Attissogbe, Bierre-Biarrey y Jalibert. Quince minutos, y el partido casi resuelto: 0-19. Un "entrenamiento" para los de Galthié.

Los locales tiraron de orgullo y cruzaron la línea de marca rival por medio de Carre para despertar a unas gradas y tribunas techadas que apenas recuerdan ya al que no hace tanto fuera un estadio inexpugnable para los Dragones.

Un espejismo, porque en el minuto 38, el ataque "bleu" volvió a partir la defensa roja para sumar el bonus ofensivo con la cuarta marca, la segunda de Jalibert. 7-26, en el descanso.

Solo cambió en la reanudación la manera en la que los azules cruzaron la línea de marca galesa. Fue con el empuje de su delantera y su talonador Marchand como sumaron su quinto ensayo. Attissogbe no tardó en añadir el sexto, poco antes de que empezara el carrusel de cambios en ambos banquillos.

La numerosa afición visitante convirtió, por momentos, el Principality en el Stade de France, mientras sus jugadores continuaban a lo suyo con marcas de Attissogbe y Ollivon.

Gales intentó volver a la carga, como había hecho en la primera mitad durante algunos minutos, pero los errores en el juego a la mano penalizaron su ataque. Finalmente, los 5 puntos de Grady sirvieron para evitar una mayor diferencia que la del 43-0 que el XV del Gallo endosó a los dragones hace un año en París y que es la mayor en los enfrentamientos entre ambas selecciones.

- Ficha técnica.

12.- Gales: Carre, Lake, Frances, Defydd Jenkins, Beard, Wainwright, Mann, Cracknell; Tomos Williams, Edwards; Adams, Hawkins, Eddie James, Mee y Rees-Zammit. También jugaron Elias, Griffin, Nicky Smith, Carter, Plumtree, Jarrod Evans y Grady.

54.- Francia: Gros, Marchand, Aldegheri, Ollivon, Guillard, Cros, Jegou, Jelonch; Dupont, Jalibert; Bielle-Biarrey, Brau-Boirie, Attissogbe y Ramos. También jugaron Serin, Lamothe, Neti, Montagne, Flament, Meafou, Nouchi y Nene.

Marcador: 0-7, min.2: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 0-12, min.11: ensayo de Bielle-Biarrey. 0-19, min,15: ensayo de Jalibert, que pasa Ramos. 7-19, min.19: ensayo de Carre, que pasa Edwards. 7-26, min.38: ensayo de Jalibert, que pasa Ramos. 7-33, min.44: ensayo de Marchand, que pasa Ramos. 7-40, min.49: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 7-47. min:58: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 7-54, min.61: ensayo de Ollivon, que pasa Ramos. 12-54, min.78: ensayo de Grady.

Árbitro: James Doleman, de Nueva Zelanda.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Seis Naciones disputado en el estadio Principality, de Cardiff, que no llegó a llenar sus tribunas y gradas. EFE