Espana agencias

1-1. El Mirandés perdona

Guardar

Miranda de Ebro (Burgos), 15 feb (EFE).- El Mirandés dejó escapar este domingo una victoria que tenía en la mano ante la UD Las Palmas (1-1) en un duelo que dominó durante muchos minutos y en el que pagó cara su falta de puntería.

Bauzá adelantó a los jabatos y cuando parecía que los tres puntos se iban a quedar en Anduva, Jesé, en una jugada individual, empató el partido y fulminó las esperanzas del necesitado Mirandés.

El Mirándés comenzó el encuentro con ambición e intensidad y dio un primer aviso por medio de Carlos Fernández, pero con el paso de los minutos el conjunto canario se adueñó del balón mientras los de Antxon Muneta aguardaban ordenados atrás, buscando transiciones rápidas.

Con el choque equilibrado, la ocasión más clara del primer tiempo fue visitante. Manu Fuster remató fuera tras un centro de Jesé cuando ya se cantaba el gol.

Tras el descanso, Las Palmas dio un paso al frente, pero fue el Mirandés el que golpeó primero. Bauzá firmó el tanto con un disparo a una escuadra que desató la euforia en Anduva y premió el momento de mayor protagonismo rojillo.

El gol reforzó la confianza del conjunto local, que incluso tuvo el segundo en las botas de Javi Hernández, frenado por una gran intervención de Horkas.

Cuando el duelo parecía decidido a favor del Mirandés, apareció Jesé Rodríguez en el minuto 91 para cambiar el guion. El delantero del equipo canario firmó una brillante acción individual y empató con un golazo que silenció el estadio y reactivó a los suyos.

Aun así, el Mirandés estuvo a punto de llevarse los tres puntos en el tiempo añadido. Javi Hernández rozó el gol del triunfo para los locales con un cabezazo que se marchó fuera por centímetros.

El empate sabe mejor al equipo canario, mientras que los jabatos se quedaron con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos y con la evidencia de que aún deben aprender a cerrar partidos que tienen bajo control.

- Ficha técnica:

1 - Mirandés: Juanpa, Tamarit (Hugo Novoa min 46), Juan Gutiérrez, Maras, Cabello, Fer Medrano (Martín Pascual min 77), Javi Hernández, Selvi Clua, Bauzà (Aaron Martín min 85), Alberto Marí (Siren Diao min 68) y Carlos Fernández (Iker Varela min 85).

1 - Las Palmas: Horkas, Marvin Park (Viti Rozada min 74), Barcia, Mika Mármol, Clemente, Pejiño (Iker Bravo min 82), Loidice, Amatucci (Kirian min 64), Manu Fuster, Miyashiro (Estanis min 64) y Jesé Rodríguez.

Goles: 1-0, m.57: Bauzà. 1-1, m.91: Jesé.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (comité vasco). Amonestó por los locales a Jorge Cabello (min 36), Javi Hernández (min 72) y Selvi Clua (min 89), y por los visitantes a Pejiño (min 34).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de Anduva ante 3.014 espectadores. EFE

vfr/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cataluña condiciona parte de los fondos de los ambulatorios a evitar bajas sin diagnóstico

Infobae

El PSOE de Castilla-La Mancha pide al partido más esfuerzos argumentales ante las derrotas

Infobae

Lluvias en el norte, viento fuerte en el este y temperaturas en ascenso mañana

Infobae

El Rayo insiste en que se podía jugar en Vallecas y se siente “muy perjudicado”

Infobae

Sánchez viaja hoy a la India para asistir a una cumbre sobre la IA e impulsar inversiones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco menores de edad fallecen

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027