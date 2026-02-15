1-1. El Mirandés perdona

Miranda de Ebro (Burgos), 15 feb (EFE).- El Mirandés dejó escapar este domingo una victoria que tenía en la mano ante la UD Las Palmas (1-1) en un duelo que dominó durante muchos minutos y en el que pagó cara su falta de puntería.

Bauzá adelantó a los jabatos y cuando parecía que los tres puntos se iban a quedar en Anduva, Jesé, en una jugada individual, empató el partido y fulminó las esperanzas del necesitado Mirandés.

El Mirándés comenzó el encuentro con ambición e intensidad y dio un primer aviso por medio de Carlos Fernández, pero con el paso de los minutos el conjunto canario se adueñó del balón mientras los de Antxon Muneta aguardaban ordenados atrás, buscando transiciones rápidas.

Con el choque equilibrado, la ocasión más clara del primer tiempo fue visitante. Manu Fuster remató fuera tras un centro de Jesé cuando ya se cantaba el gol.

Tras el descanso, Las Palmas dio un paso al frente, pero fue el Mirandés el que golpeó primero. Bauzá firmó el tanto con un disparo a una escuadra que desató la euforia en Anduva y premió el momento de mayor protagonismo rojillo.

El gol reforzó la confianza del conjunto local, que incluso tuvo el segundo en las botas de Javi Hernández, frenado por una gran intervención de Horkas.

Cuando el duelo parecía decidido a favor del Mirandés, apareció Jesé Rodríguez en el minuto 91 para cambiar el guion. El delantero del equipo canario firmó una brillante acción individual y empató con un golazo que silenció el estadio y reactivó a los suyos.

Aun así, el Mirandés estuvo a punto de llevarse los tres puntos en el tiempo añadido. Javi Hernández rozó el gol del triunfo para los locales con un cabezazo que se marchó fuera por centímetros.

El empate sabe mejor al equipo canario, mientras que los jabatos se quedaron con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos y con la evidencia de que aún deben aprender a cerrar partidos que tienen bajo control.

- Ficha técnica:

1 - Mirandés: Juanpa, Tamarit (Hugo Novoa min 46), Juan Gutiérrez, Maras, Cabello, Fer Medrano (Martín Pascual min 77), Javi Hernández, Selvi Clua, Bauzà (Aaron Martín min 85), Alberto Marí (Siren Diao min 68) y Carlos Fernández (Iker Varela min 85).

1 - Las Palmas: Horkas, Marvin Park (Viti Rozada min 74), Barcia, Mika Mármol, Clemente, Pejiño (Iker Bravo min 82), Loidice, Amatucci (Kirian min 64), Manu Fuster, Miyashiro (Estanis min 64) y Jesé Rodríguez.

Goles: 1-0, m.57: Bauzà. 1-1, m.91: Jesé.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (comité vasco). Amonestó por los locales a Jorge Cabello (min 36), Javi Hernández (min 72) y Selvi Clua (min 89), y por los visitantes a Pejiño (min 34).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de Anduva ante 3.014 espectadores. EFE

