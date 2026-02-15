0-1. El Oporto vuelve a ganar tras imponerse al Nacional

Lisboa, 15 feb (EFE).- El Oporto volvió este domingo a la victoria tras imponerse al Nacional de Madeira (0-1) con un tanto del polaco Jan Bednarek, afianzando su ventaja como líder en la vigéimosegunda jornada de la clasificación de la Liga de Portugal.

En un encuentro en el que faltó su máximo goleador, el internacional español Samu Aghehowa, que estará varios meses de baja por lesión, los 'dragones' lograron ganar tras haber empatado a 1 con el Sporting hace una semana y haber caído ante el Casa Pia (2-1) hace dos.

Aun así, el gol en este encuentro, disputado en el Estádio da Madeira, no llegó hasta la segunda parte, y lo hizo gracias a un cabezazo de Bednarek en el minuto 59.

Con este resultado, el Oporto se mantiene líder con 59 puntos, seguido por el Sporting, que este domingo juega contra el Famalicão, con 52 puntos, y el Benfica, con los mismos puntos tras vencer el viernes al Santa Clara (1-2).

El Nacional ha caído a la 14ª posición de la tabla, con 21 puntos. EFE