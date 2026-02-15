Espana agencias

0-0. Las paradas de Paula Ulloa alejan al Atlético a 12 puntos de la Champions

Madrid, 15 feb (EFE).- Tres paradas decisivas de Paula Ulloa, dos de ellas espectaculares por el aire, aumentaron la frustración del Atlético de Madrid, cada vez más lejos de las plazas de la Liga de Campeones, a 12 puntos ya de la tercera posición de la Real Sociedad, y dieron un punto de mérito al Madrid CFF, afianzado en la mitad de la tabla.

Otro paso atrás del conjunto rojiblanco, que mereció más en el segundo tiempo, cuando chocó con la agilidad de la guardameta visitante, camino del duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del próximo jueves contra el Manchester United, aunque la eliminatoria está perdida de la ida, con el 0-3 a favor del bloque inglés.

Avisado el Atlético con un remate de Alba Ruiz al poste en la primera parte, no creó realmente ocasiones hasta más allá del descanso, rumbo a la hora de encuentro, con un centro de Boe Risa al área rematado de forma imponente por Amaiur y solventado en el aire, plena de reflejos, por Paula Ulloa para sostener el 0-0 en Alcalá de Henares.

El control ya era entonces más evidente del equipo rojiblanco, que se apropió de la posesión y jugó cada vez más en campo contrario, mientras José Herrera movió su banquillo. En el retorno a la titularidad de Gio Garbelini tras su lesión del pasado 16 de octubre, la atacante brasileña fue sustituida por Jensen. También entró al campo Luany.

El objetivo era aumentar la ofensiva sobre la portería del Madrid CFF, apenas sin salida, pero de momento sin tampoco demasiadas ocasiones sobre su marco, hasta que salvó de forma milagrosa el 1-0 en contra: en el minuto 65, Paulo Ulloa se lució primero ante Amaiur, después voló al rechace rematado por Jensen y finalmente Sandra Villafañe evitó el gol de chilena sobre la línea, entre la incredulidad y el lamento del equipo rojiblanco.

Las ocasiones ya eran más constantes para el Atlético y el sufrimiento era cada vez más insistente para el Madrid CFF. Un remate desviado de Lauren mantuvo el caudal de oportunidades, Sheila Guijarro entró al campo para proseguir con la ofensiva y el equipo local pidió la revisión de una posible mano que no lo pareció ni en el monitor, pero no alcanzó a marcar el gol ni a ganar el partido, con la Champions cada vez más difícil.

Ficha técnica:

0 – Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren, Xénia, Rosa Otermin (Luany, m. 58), Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa, Kuhl (Júlia Bartel, m. 46); Gio (Jensen, m. 58) y Amaiur (Sheila, m. 75).

0 – Madrid CFF: Paula Ulloa; Mendoza, Sandra Villafañe, Mónica; Alba Ruiz, Antonsdottir, Esther Laborde, Poljak, Ángela Sosa (Freja Siri, m. 70); Melgard (Bárbara, m. 87); Emilie Nautnes (Andonova, m. 62).

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos (C. Madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a la local Júlia Bartel (m. 54).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga F, disputado en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares ante unos 1.500 espectadores. EFE

