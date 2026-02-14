Espana agencias

Vollering, a revalidar el título en la última etapa tras la suspensión de la del sábado

Valencia, 14 feb (EFE).- Tras la suspensión de la tercera jornada de este sábado, que se preveía como decisiva al ser la etapa reina, la Setmana Ciclista-Volta femenina a la Comunitat Valenciana se decidirá este domingo con la disputa de la última etapa, entre Sagunto y Valencia, en la que la neerlandesa Demi Vollering (DFJ SUEZ), actual jersey naranja de la clasificación general, tratará de revalidar el título que ya conquistó el pasado año.

La campeona de Europa aventaja en la general en 56 segundos a la francesa Maeva Squiban (UAE Team) y en 58 a la eslovaca Viktoria Chladonova (Team Vista-Lease Bike), tercera clasificada y mejor corredora sub-23 en esta décima edición de la prueba.

La última jornada de mañana domingo unirá Sagunto con Valencia en una etapa de media montaña con 117 kilómetros de recorrido y el puerto de L’Oronet, de 5,7 km al 4,5% de desnivel medio y que supera el 10% de desnivel en su fase más dura , como punto clave a 30 kilómetros del final en Valencia. EFE

