Vidorreta: “Llegamos a la Copa en un buen momento”

San Cristóbal de La Laguna, 14 feb (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, elogió a su equipo por la victoria “merecida” ante un Río Breogán que, a su juicio, “está jugando muy bien fuera de casa, lo que nos ha obligado a subir el nivel defensivo que ha sido clave al final”.

"Con seis victorias en los ocho últimos partidos entre las dos competiciones, creo que llegamos a Valencia en un buen momento", aseveró el estratega aurinegro con respecto a la cita copera a la que acude el equipo canario.

“La liga está más que exigente y esta victoria nos permite seguir luchando con los mejores”, agregó el técnico vasco. “El Breogán demostró su alto nivel anotador, sobre todo en la primera parte. Con 45 iguales en el marcador, las opciones pasaban por mejorar nuestro nivel defensivo, que estaba siendo correcto pero no bueno del todo”, explicó.

En su opinión, “mejoramos atrás en la segunda parte y hemos tenido menos despistes en la defensa de sus tiradores de perímetro, lo que nos ha permitido dominar con relativa claridad en los últimos minutos. Ya vimos que en Andorra ellos recortaron incluso una diferencia de 19 puntos, por lo que sabíamos que iba a ser difícil doblegarlos”.

“Hemos conseguido que ellos anotaran de uno en uno en vez de tres en tres en los últimos compases. Se llegaron a poner a cuatro puntos, pero al final hemos logrado una victoria merecida”. EFE

