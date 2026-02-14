Espana agencias

Valverde: "No hay tiempo para lamentarse, hay que estar listos para Oviedo"

Bilbao, 14 feb (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró que el vestuario rojiblanco está "bien" anímicamente después de la derrota del pasado miércoles en Copa frente a la Real Sociedad y subrayó que "no hay tiempo para lamentarse" y "hay que estar listos" para competir mañana domingo en Oviedo.

"Obviamente no era el resultado que queríamos, pero estamos preparados porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros", apuntó el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa a la visita al Carlos Tartiere.

Valverde añadió que, a pesar del respiro que supuso el triunfo de la pasada jornada frente al Levante, en San Mamés "ahora mismo urge ir sumando puntos", en este caso frente a un rival que "está en una situación complicada" y que, aunque es colista, "está jugando bien y siempre con opciones de ganar".

"Se les ve que están frescos. Juegan hacia adelante, no tienen problema con eso. Intentan apretarte alto, tienen buenos jugadores para situaciones de uno contra uno y siempre tienen opciones de meterse en el partido. Quizás no están acertando tanto como les gustaría, pero eso nos pasa a todos", comentó sobre el cuadro 'carbayón'.

Valverde, por otro lado, confesó que en su caso no le cuesta aparcar la Copa para centrarse de nuevo en la competición liguera y admitió que, aunque eso es que lo que trata también de inculcar a sus jugadores desde el comienzo de temporada, quizás debió "haber sido más vehemente en algún momento".

"Para nosotros lo fundamental es concentrarnos en cada partido. No hay distancias entre los que estamos ahí y nos gustaría mucho ganar dos partidos seguidos. Estamos necesitados de ello, pero quién no lo está. Nuestra prioridad es este partido", insistió.

El técnico admitió que "una de las cosas que están penalizando" a su equipo respecto a la anterior temporada es no haber conseguido mantener la portería a cero "sobre todo en partidos que parecen cerrados y se están escapando".

"Se trata de jugar para conseguir los resultados y que esos resultados te vayan reafirmando y dando confianza. Cuando no ganas estás inseguro con respecto al rival que te viene, y, cuando ganas, piensas que le vas a ganar a cualquiera. Es una cuestión también de de confianza y creo que nos pasa a todos", reflexionó. EFE

ibn/jpd

