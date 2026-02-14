Un desprendimiento corta la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox

Málaga, 14 feb (EFE).- Un desprendimiento de rocas de grandes dimensiones, tras los últimos temporales, ha obligado a cortar el tráfico en la carretera A-7207, que une los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox.
Fuentes municipales han informado a EFE de que no se han producido daños personales y que previsiblemente se ha debido a las intensas lluvias producidas en los últimos días.
Hasta el lugar ya se han desplazado los servicios de mantenimiento de carreteras para evaluar los daños, proceder a la retirada de las rocas y evaluar la estabilidad del talud antes de que se circule por la zona. EFE
Últimas Noticias
Puigdemont reprocha al PSOE haber desbloqueado la ley de la multirreincidencia tras romper con ellos
El exmandatario catalán cuestiona la actuación del bloque socialista en la Cámara Baja, señalando que priorizan intereses políticos y advirtiendo que, según él, sus socios “acaban frenando los trenes de Cataluña”, según afirmó en redes sociales
Pedro Sánchez preside el lunes la firma del acuerdo para subir el SMI un 3,1 % en 2026
Vollering, a revalidar el título en la última etapa tras la suspensión de la del sábado
Matías Vecino: "Hubiera sido injusto irnos con una derrota"
Manolo González: "Estoy contento por remontar, pero debemos cerrar el área de una vez"
MÁS NOTICIAS