Un desprendimiento corta la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox

Málaga, 14 feb (EFE).- Un desprendimiento de rocas de grandes dimensiones, tras los últimos temporales, ha obligado a cortar el tráfico en la carretera A-7207, que une los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox.

Fuentes municipales han informado a EFE de que no se han producido daños personales y que previsiblemente se ha debido a las intensas lluvias producidas en los últimos días.

Hasta el lugar ya se han desplazado los servicios de mantenimiento de carreteras para evaluar los daños, proceder a la retirada de las rocas y evaluar la estabilidad del talud antes de que se circule por la zona. EFE