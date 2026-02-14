Santi Aldama asume una de las vicepresidencias del sindicato de jugadores de la NBA

Washington, 13 feb (EFE).- El español Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies, asumió este viernes una de las vicepresidencias de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA, en inglés), el sindicato de jugadores de la NBA.

Aldama, que está en su quinta temporada en la NBA, tendrá un mandato inicial de tres años.

El sindicato de jugadores de la NBA está presidido ahora mismo por Fred VanVleet, de los Houston Rockets. El vicepresidente primero es Grant Williams (Charlotte Hornets) y el secretario y tesorero es Mason Plumlee, también de los Hornets.

Aldama entra a la ejecutiva en una de las seis vicepresidencias; las otras las ocupan Jaylen Brown (Boston Celtics), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Gabe Vincent (Atlanta Hawks), Garrett Temple (Toronto Raptors) y Trey Murphy (New Orleans Pelicans).

Murphy, como Aldama, también fue nombrado este martes como nuevo miembro de la ejecutiva de la NBPA. EFE