Riccitello evita la victoria de Rodríguez en la Montaña de Lure y se pone lìder

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon) ganó un pulso por todo lo alto, en la jornada reina del Tour de Provenza, al español Carlos Rodríguez (Ineos) y logró imponerse en el esprint entre dos, en la segunda y decisiva etapa disputada entre Forcalquier y Montagne de Lure, de 174.9 km de recorrido, triunfo que le dio el liderato.

Riccitello (Tucson, 23 años) mantuvo un mano a mano con Rodríguez en los 3 últimos km, y en los últimos metros logró abrir una pequeña distancia que le permitió alzarse con la victoria con un tiempo de 4h.28.29, a una media de 39 km/hora, mismo tiempo que el andaluz, quien provocó la escapada definitiva a 3,8 km de la cima.

Ambos corredores aventajaron en 14 segundos al colombiano Brandon Rivera (Ineos) y al francés Aurelién Paret Peintre (Decathlon).

Una victoria que al ciclista americano le supuso el liderato de la carrera a falta de una sola jornada que debe ser propicia para los velocistas. Quinto en la pasada Vuelta a España, Riccitello apuntó la tercera victoria en su palmarés.

Carlos Rodríguez, quien causó una gran impresión en su primera carrera desde la retirada por lesión, fractura de pelvis, en el Tour de Francia 2025, es segundo en la general a 4 segundos de Riccitello, y tercero Brandon Rivera a 20.

La etapa se animó pronto con una escapada de 6 con presencia española, Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), quien se apuntó a la expedición junto a los franceses Foucher, LeBerre y Gillet, el australiano Irvine y el danés Wang. Una fuga que estuvo en todo momento controlada por el pelotón, que tenía fijado el escenario clave en la subida final a la Montaña de Lure.

A pie de puerto empezó a extinguirse el proyecto de rebeldía, por mucho que LeBerre tratara de sorprender cuando quedaba todo el ascenso a un primera exigente, con 13,7 km de escalada al 6,4 por ciento. No abrió hueco el ciclista galo, lo impidió de raíz el Ineos de Carlos Rodríguez colocando en cabeza 4 hombres decididos a marcar un ritmo muy respetable.

La marcha del Ineos con 7 km ala cima redujo el grupo de cabeza a 15 hombres. Nadie se atrevía a alterar el orden impuesto por el Ineos. La estrategia del equipo estaba diseñada para el ataque de Carlos Rodríguez, y el de Almuñecar lanzó la ofensiva prevista a 3,8 km de la cima.

En principio no le siguió nadie. El andaluz se ilusionó con la escalada en solitario hacia la gloria, pero se unió Riccitello para rodar hasta el alto de la "Montaña gemela del Mont Ventoux". Llevó al iniciativa el español, pero al ver que no se descolgaba el americano se formó la "entente cordiale" para jugarse la victoria entre ellos.

Llegaron parejos bajo la pancarta del último km. Codo con codo, control en espera de los movimientos decisivos. Se lanzó Riccitello a unos 200 metros de la pancarta, trató de responder Rodríguez, pero por escaso margen no logró lo que hubiera sido un sueño en su debut de la temporada. No obstante, la impresión fue de recuperación total. Una derrota de las que refuerzan la moral.

Este domingo finaliza el Tour de Provenza con la tercera y última etapa entre Rognac y Arles, recorrido llano de 205.1 km propicio para una llegada al esprint. EFE