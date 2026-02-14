Espana agencias

Protección Civil envía un mensaje Es-Alert por viento en el sur y el norte de Cataluña

Barcelona, 14 feb (EFE).- Protección Civil ha enviado poco antes de las nueve de esta mañana de sábado un Es-Alert a los móviles del sur de Tarragona y, poco después, un segundo mensaje de emergencia a las comarcas del Pirineo, Prepineo de Cataluña y la del Alt Empordà, en Girona, por el temporal de viento que hoy afecta a la comunidad.

Protección Civil ha informado de que el primer mensaje se ha difundido en las comarcas de Terres de l'Ebre y en el Baix Camp, y que el segundo se ha distribuido en las del Pirineo catalán, Prepirineo y Alt Empordà, y que en los mismos se pide a los ciudadanos que eviten desplazamientos y actividades en el exterior durante todo el día.

Cataluña tiene activado este sábado su plan de emergencias Vencat por la previsión de rachas de más de cien kilómetros por hora en el extremo norte del territorio y en el sur, en la zona del delta del Ebro, donde el servicio Meteocat ha lanzado un aviso rojo por viento.

El viento ha derribado esta mañana árboles en la zona del Ebro sobre la calzada de la autopista AP-7, el principal corredor viario mediterráneo de la península, lo que ha obligado a cortar momentáneamente esta vía, sin que los incidentes hayan provocado hasta el momento heridos. EFE

