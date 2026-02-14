PP descarta la gran coalición con PSOE que teme Sumar: "Con un Sánchez acorralado por la corrupción poco podemos hablar"

El PP ha descartado este sábado la posibilidad de una gran coalición con el PSOE porque con un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez, "que está absolutamente acorralado por la corrupción y ha llevado a España a una crisis institucional, poco se puede hablar".

Así ha respondido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, al portavoz de Interior de Sumar y de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que en una entrevista en RNE recogida por Europa Press ha expresado su preocupación por el apoyo del PSOE junto a toda la derecha de la Cámara a la ley de multirreincidencia y porque se pueda "editar la gran coalición de Alemania", es decir, que el PSOE "tenga la tentación de llegar a acuerdos con el PP y volver a las políticas neoliberales".

"Nosotros ahora mismo lo tenemos muy claro, y lo ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en muchas ocasiones. Con un presidente que está absolutamente acorralado por la corrupción, con un presidente y un gobierno que ha llevado a una crisis institucional a nuestro país, poco tenemos que hablar", ha apostillado Fúnez.

Además, ha afirmado que "la izquierda a la izquierda del PSOE" debería "ponerse primero de acuerdo ellos y ver exactamente cuál fue el futuro que tiene" y ha añadido que "lo más preocupante es que se han dedicado desde la legislatura pasada a mantener a un presidente acorralado por la corrupción y a justificarla tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista parlamentario".

"Creo que el líder de Izquierda Unida tendría que estar más pendiente de los supuestos pactos que tienen ellos más que de exigirle al Partido Popular que pacte con el Partido Socialista", ha indicado la diputada 'popular', quien ha remarcado que estos partido "tienen un problema esencial" porque nunca se ha vivido un gobierno "con tantos ministros y tan pocos votos, como se está viendo elección tras elección".

CRISIS "POLÍTICA E INSTITUCIONAL" Y EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En la comparecencia ante los medios, la dirigente 'popular' ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido al país en una "crisis política y de la crisis institucional" como consecuencia de "los numerosísimos casos de corrupción que les asola" y ha añadido que en las últimas semanas están siendo "verdaderamente conscientes de la crisis en los servicios públicos que está viviendo".

"Un Gobierno que está acorralado por la corrupción pasa más tiempo en intentar protegerse desde el Palacio de la Moncloa que en atender las necesidades, que en gestionar los servicios públicos, que en aprobar presupuestos, que llevamos ya toda esta legislatura sin ellos", ha señalado.

Fúnez ha citado la "crisis" en la red ferroviaria española y ha asegurado que el PP tiene "el compromiso total y absoluto" en trabajar "para llegar hasta el final y conocer toda la verdad" sobre el accidente de Adamuz, además de "no dejar de señalar, día tras día, las incidencias que se dan en toda la red ferroviaria y que están generando verdadera inseguridad".

También ha mencionado "crisis" en el ámbito de la red de carreteras con la dimisión de la subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, Paula Pérez. Así, ha criticado la "falta de presupuesto" destinada al mantenimiento de las carreteras, ya que en España se destina "un 30% menos" que en el resto de países de la Unión Europea.

Asimismo, la vicesecretaria del PP ha aludido a la "falta de mantenimiento" en las infraestructuras hídricas. "Son más de 2.400 las presas que hay en nuestro país y mil de ellas son grandes presas. El 75% de ellas no tienen un plan de emergencia aprobado y actualizado, lo que obliga a exigirle al Gobierno que revise el plan de emergencias", ha apuntado.

En conclusión, Carmen Fúnez ha afirmado que "el sanchismo, todo lo que toca lo denigra, incluso su propio partido político" y ha señalado que está dejando al PSOE "desde el punto de vista electoral, en el mínimo histórico".

"¿Qué se puede esperar de un partido político que está humillando y faltando al respeto a los que han sido sus referentes a Javier Lambán y a Felipe González? Poco se puede esperar y espero que también en esta materia el Partido Socialista rectifique", ha finalizado.