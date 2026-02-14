Espana agencias

Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

Murcia, 14 feb (EFE).- Podemos ha exigido que se revisen los protocolos sobre violencia machista tras el caso de la mujer secuestrada durante dos años y agredida física y sexualmente en Murcia, ya que, según esta formación, no se activaron cuando, hace meses, fue atendida de golpes que le hicieron perder varios dientes y la vista de un ojo.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín, ha reclamado este sábado a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y a las consejerías de Igualdad y de Salud del Gobierno regional “que revisen y refuercen todos los protocolos contra la violencia de género”.

En un comunicado, la portavoz ha indicado que “esta mujer ya fue atendida hace unos meses después de una paliza en un centro sanitario, al que acudió acompañada por una cómplice de su secuestrador, y entonces no se activó ningún protocolo ni ninguna investigación”.

Ha denunciado que, pese a la "brutal agresión", que le hizo perder varias piezas dentales y la visión de un ojo, "no se indagó en las causas" de la misma. “Si algo ha fallado hay que revisarlo para que esto no vuelva a pasar”, ha manifestado.

Marín ha calificado de "espeluznante" el caso de esta mujer. “Esto nos demuestra hasta qué punto es necesario seguir luchando contra la violencia machista” y ha enviado su solidaridad a la víctima, al tiempo que ha exigido a las autoridades “todo el apoyo a esta mujer valiente”.

El juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Murcia decretó este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que supuestamente la tuvo secuestrada y la agredió física y sexualmente durante casi dos años en una vivienda de la pedanía murciana de San José de la Vega.

Una mujer acusada de encubrimiento de estos hechos, que también pasó este viernes a disposición judicial, quedó en libertad provisional y se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima.

La magistrada ha acordado también tomar declaración a un tercer detenido, y ha solicitado además la comparecencia de varios testigos, así como un informe forense para evaluar las lesiones psicológicas y físicas de la víctima. EFE

