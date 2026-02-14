Espana agencias

Pinheiro: No sé qué decir, tengo tantas emociones que no sé expresarlas

Guardar

Solda (Italia), 14 feb (EFE).- Lucas Pinheiro, que marcó uno de los grandes hitos del olimpismo al conseguir, en los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo, el primer título olímpico invernal de la historia de Brasil, ganando el gigante de esquí alpino, declaró este sábado en la estación de Bormio que "no" sabe "qué decir", al tener "tantas emociones que no" sabe "cómo expresarlas".

"No sé qué decir. Tengo tantas emociones ahora mismo que no encuentro las palabras. No sé cómo expresarlas", comentó, en zona de meta, Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo-, que desde hace dos lo hace para Brasil y que este sábado festejó la victoria m´sa importante de toda su carrera deportiva.

"Estoy muy orgulloso", dijo el campeón olímpico, que forjó su sensacional triunfo gracias a la exhibición que lo situó como líder claro tras la primera manga y capturó el oro al cubrir ambos recorridos con más de medio segundo de ventaja sobre el suizo Marco Odermatt, gran dominador del deporte rey invernal -cuádruple ganador de la general de la Copa del Mundo y triple campeón mundial-, que este sábado no pudo defender título y saldrá de Italia con 'sólo' dos platas y un bronce.

"Estoy muy agradecido a todo el mundo. A mi familia, a mi equipo, a mis amigos. Y a todo el mundo en Brasil. Gracias a ellos hemos hechos historia", señaló Pinheiro -al que entrena su padre, Björn Frohlich Braathen, y que podrá rizar el rizo el lunes, cuando apunte a otro oro en el eslalon, de nuevo en Bormio.

Pinheiro comenzó a ganar en Copa del Mundo para el país de su padre a los 20 años, antes de anunciar de forma sorprendente su retirada del esquí, por desavenencias con la federación noruega, en Sölden (Austria) -el escenario de su primer gran triunfo-, justo antes del arranque de la temporada 2023-24. Poco después de haber ganado el Globo de Cristal de eslalon.

En marzo de 2024 anunció su intención de competir para Brasil, el país de su madre, y el 27 de octubre de ese año, de nuevo en Sölden, disputó su primera prueba como brasileño, un gigante que acabaría en cuarta posición. Ni siquiera mes y medio después, el 8 de diciembre, logró el primer podio en la Copa del Mundo para su nueva nación deportiva al acabar segundo el gigante de Beaver Creek (Estados Unidos).

Y esta temporada, en la que es segundo en la general de la Copa del Mundo -que lidera con inmensa holgura Odermatt-, marcó otro hito, el pasado 16 de noviembre, al lograr la primera victoria brasileña en la competición de la regularidad de esquí alpino al ganar el eslalon de Levi, en Finlandia.

Pinheiro, que en estos Juegos ejerció de abanderado brasileño junto a Nicole Rocha Silveira -competidora de skeleton-, le acaba de dar la mayor alegría posible a un país en el que el fútbol es, sin duda, el deporte rey y que aún se está poniendo al día en las disciplinas no estivales.

Lo hizo, además, destronando al gran Odermatt, acostumbrado a ganar en las tres modalidades en las que compite, que llegó a Italia en busca de tres oros, y que se tuvo que conformar con dos platas y un bronce.

"No sé si esto es ponerle la guinda al pastel, porque ser campeón olímpico es sólo el resultado de un proceso, al fin y al cabo", apuntó Lucas, cuya primera manga, en la que pulverizó a sus rivales, en la prueba de este sábado -que le permitió marcar el undécimo crono en la segunda bajada para capturar el oro- será recordada durante mucho tiempo.

"Si esquío como sé, como la persona que soy, llega el resultado. Sabía que todo esto era posible. Una cosa hay que tener muy clara. No importa tu raza, tu cultura, tus creencias o tu condición, cualquiera que sea. Si persigues tus sueños los puedes conseguir. Y espero poder inspirar, con este triunfo, a otra gente", manifestó Pinheiro. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno de Aragón mantiene activado el plan de inundaciones por la crecida del Ebro

Infobae

El Fiscal descarta delitos contra patrimonio y publicidad engañosa en el festival Icónica

Infobae

La hostelería tacha de "injerencia" el acuerdo del Gobierno y sindicatos para subir el SMI

Infobae

Funcas advierte de la falta de renovación en la afiliación sindical, que cae al 12 %

Infobae

El Govern estudia un complemento salarial para evitar que los jueces se vayan de Cataluña

El Govern estudia un complemento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia 23.000 millones para

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid