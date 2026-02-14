Espana agencias

Pinheiro le da a Brasil su primer oro olímpico invernal ganando el gigante de esquí alpino

Guardar

Solda (Italia), 14 feb (EFE).- Lucas Pinheiro consiguió el primer título olímpico invernal de toda la historia de Brasil al ganar el gigante de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), disputado este sábado en la pista Stelvio de la estación de Bormio.

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo- y que desde hace dos lo hace para Brasil -nación para la que ganó, el pasado noviembre, el eslalon de Levi (Finlandia)- lideraba de forma clara tras la primera manga, y logró el oro al cubrir ambos recorridos en dos minutos y 25 segundos, exactamente 58 centésimas menos que el suizo Marco Odermatt, que no pudo defender título.

Otro suizo, Loic Meillard, acabó tercero, a un segundo y 17 centésimas, y capturó el bronce. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Raphinha última su recuperación y vuelve a realizar parte del entrenamiento con el grupo

Infobae

Cae una banda de contrabando con el decomiso de dos toneladas de tabaco en Sevilla

Infobae

Cierra el puerto de Castellón por los fuertes vientos y el temporal marítimo

Infobae

El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos

Infobae

Montero califica de "vodevil" la situación en Extremadura y acusa al PP de crear "zozobra"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid