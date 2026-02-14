Noruega recupera el trono de relevo femenino ante una accidentada Suecia

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La selección de Noruega ganó este sábado la medalla de oro en relevo femenino de 4×7,5 kilómetros y repitió el triunfo de Pyeongchang 2018, en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), con la gran favorita Suecia, segunda, tras una caída de Ebba Anderson.

El equipo noruego formado por Kristin Ausgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen y Heidi Weng fijaron un tiempo total de 1:15:44.8, después de dominar todos los tramos de la prueba.

Por su parte, Suecia, que llegaba como la gran favorita tras ganar las seis medallas de oro en pruebas femeninas en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico FIS 2025 en Trondheim (Noruega), perdió mucho tiempo con una caída de Ebba Anderson, que incluso perdió uno de sus esquís, cuando llevaban 13 kilómetros recorridos.

Suecia, que en ese momento iba segunda, consiguió dar el relevo a Frida Karlsson a 1:18 minutos de la cabeza y en penúltima posición, pero consiguió reponerse con el trabajo de Karlsson y de Jonna Sundling, subcampeona del esprint, consiguiendo una meritoria medalla de plata a 50,9 segundos de Noruega.

El podio lo completó el equipo de Finlandia, que no pudo aguantar la presión de una pujante Sundling y se conformó con la medalla de bronce de la prueba. EFE