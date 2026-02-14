Espana agencias

Nianzou reaparece como titular ante un Alavés con sólo dos cambios

Sevilla, 14 feb (EFE).- El defensor francés Tanguy Nianzou, que no era titular desde hacía tres meses, es una de las tres novedades que introduce en su alineación el técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda, para recibir a un Alavés que, con su compatriota Eduardo Coudet en su banquillo, cambia sólo a dos futbolistas.

Nianzou tomará la plaza en el eje de la zaga de Gudelj, que sube al centro del campo para suplir a Mendy, mientras que el lateral derecho Juanlu y el centrocampista suizo Djibril Sow entran, respectivamente, por Carmona y Peque en una alineación formada por Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Akor Adams y Maupay.

El técnico visitante, Eduardo Coudet, da continuidad a nueve de los once titulares que perdieron la pasada jornada frente al Getafe y sólo cambia a dos jugadores. Youssef entra por Otto en el lateral izquierdo y el exsevillista Denis Suárez sustituye a Pablo Ibáñez en la media punta.

El Alavés formará de salida con Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Youssef; Calebe, Denis Suárez, Blanco, Aleñá; Toni Martínez y Boyé. EFE

