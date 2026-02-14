Muere un hombre de 65 años de una cornada en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Valladolid, 14 feb (EFE).- Un hombre de 65 años ha fallecido la madrugada de este sábado a consecuencia de una cornada en el pecho durante la capea del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 en Castilla y León, el suceso ha ocurrido poco antes de las 1:16 horas, momento en el que recibieron el aviso desde la enfermería del dispositivo preventivo del festejo popular, situado en la Plaza Mayor de la localidad salmantina.

En la llamada, los enfermeros del festejo informaban del fallecimiento de un hombre de 65 años a consecuencia de una cornada en el pecho durante la celebración de una capea y solicitaban la presencia de la Guardia Civil para realizar los trámites judiciales.

Al parecer, un despiste por parte del hombre hizo que no se percatara de la llegada del toro, que le clavó el cuerno en el pecho y le empotró contra la barrera.

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca) es un festejo de Interés Turístico Nacional en el que durante varios días, la Plaza Mayor se transforma en un gran coso taurino con encierros, capeas, concursos de disfraces y charangas.EFE