Muere un ciclista de 55 años tras sufrir un atropello en Arquillos (Jaén)

Jaén, 14 feb (EFE).- Un ciclista de 55 años ha fallecido hoy tras sufrir un atropello en la carretera A-312, a la altura del municipio de Arquillos (Jaén), según se ha confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 13,30 horas cuando se activó un mensaje a sanitarios, a Guardia Civil y a Policía Local.

A su llegada, los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista.

Por el momento no se han determinado las causas ni las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello, extremo que está siendo investigado. EFE

