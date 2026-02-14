Montero califica de "vodevil" la situación en Extremadura y acusa al PP de crear "zozobra"

Sevilla, 14 feb (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha calificado este sábado de "vodevil" la situación política en Extremadura, que ha puesto como ejemplo de la "zozobra" e "inestabilidad" que supone la dependencia del PP respecto a la "ultraderecha".

Durante su intervención en un foro sobre vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), Montero ha aprovechado para criticar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y los pactos territoriales de los populares.

En alusión a los gobiernos autonómicos donde el PP requiere del apoyo de Vox, la vicepresidenta ha lamentado la falta de una alternativa política sólida por parte de los populares

"Ahora están en ese vodevil que montan siempre en Aragón, en Extremadura... gobernarán, punto. Solo se pueden entender entre ellos", ha aseverado en referencia a las negociaciones que han marcado la relación entre ambas formaciones.

Montero ha insistido en que el PP se encuentra en una situación de "bloqueo permanente" desde la oposición y de dependencia institucional en el poder regional, y ha descartado que los populares busquen acuerdos fuera de su bloque ideológico: "No tenemos ninguna esperanza de que en aquellos lugares donde sume la derecha, y donde sume, van a gobernar".

La vicepresidenta ha contrapuesto este modelo de "vodevil" con el proyecto socialista, que ha definido como una apuesta por el "avance, bienestar e innovación".

Según Montero, frente a la "bronca política" de la derecha, el PSOE busca consolidar mayorías de progreso que eviten que la gestión pública dependa de las exigencias de la formación de Santiago Abascal en comunidades como la extremeña. EFE

1011266

lra-mma/erv/oli