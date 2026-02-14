Miles de médicos piden la dimisión de Mónica García y avisan de semanas de huelgas

Madrid, 14 feb (EFE).- Miles de médicos de toda España han marchado este mediodía por el centro de Madrid para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y reclamar un estatuto propio, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que han avisado de que "no van parar" y habrá semanas de huelgas.

"Aquí solamente hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio, que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos", ha advertido el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrero.

Unos 5.000, según la Delegación del Gobierno en Madrid, 8.000 según la organización, han marchado desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad con peticiones de dimisión desde el arranque de la manifestación: "Mónica dimite, los médicos no te admiten", "Mónica atiende, Medicina se defiende" o "Ministra negocia o vuelve a tu consulta", eran los gritos más coreados.

Los facultativos, procedentes Galicia, País Vasco, Baleares, Andalucía, Extremadura o Castilla y León, insisten en rechazar el estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha acordado con el resto de sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF).

"Sigue ignorando nuestras principales demandas, como una jornada que cuente en su totalidad o una auténtica regulación de las guardias que facilite que computen como tiempo trabajado para la jubilación y en la que los descansos generados por las mismas se respeten", argumentan.

El Ministerio señala que el estatuto firmado limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas, pero los médicos recalcan que las guardias siguen siendo obligatorias y en un régimen de incompatibilidades los médicos salen discriminados.

"Además hay otra cosa muy importante para los pacientes, que es la clasificación profesional y el estatuto mezcla categorías. De la misma manera que un sobrecargo de avión es necesario para el vuelo, no porque tenga un doctorado está facultado para pilotar. Han puesto en la misma categoría a médicos, que tienen la responsabilidad sobre los pacientes, y a enfermeras con especialidad. Son cosas distintas", explica la secretaria General de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández.

Bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo' y después de que la lluvia haya dado tregua, la manifestación ha transcurrido con normalidad. La mayoría de los médicos y médicas iban vestidos con batas blancas y había muchas familias con hijos entre los manifestantes, que reclamaban conciliación con la vida personal.

"Menos horas de guardia y más juegos", "¿Y a mí quién me cuida?", decían varias pancartas portadas por niñas.

Y es que a la marcha se han sumado no sólo médicos con años de experiencia, sino también jóvenes residentes o estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que con padres médicos, recordaban lo que han vivido en casa: "Guardias sin dormir y luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida", aseguraba Lucía.

"Como futura médica, yo no quiero vivir esto", añade Carolina mientras Óscar, médico residente de cuarto en un hospital de León se siente "frustrado" porque no les permiten prestar "una atención sanitaria de calidad a los pacientes".

Los seis sindicatos convocantes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) piden al Congreso que rechace tramitar la nueva ley del estatuto marco pactado con Sanidad cuando entre en la Cámara.

"Hemos reclamado a los grupos parlamentarios que nos escuchen y se posicionen para no tramitar este anteproyecto de ley... El agravio que estamos sufriendo los profesionales nos hace seguir en la batalla apelando a todos los actores implicados, por lo que también hemos recurrido a las organizaciones europeas de las que formamos parte y aquellas con competencia para cambiar nuestra situación", ha señalado el presidente de CESM, Miguel Lázaro, en el comunicado final leído frente al Ministerio.

La "batalla" contra Estatuto Marco no ha terminado con su firma -advierten- ya que habrá paros una semana al mes a partir del próximo lunes y hasta el mes de junio.

Las huelgas de médicos están convocadas para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

"Este estatuto lo vamos a parar, es un atraco" y "la explotación mata mi vocación", han recordado durante la manifestación.EFE

(foto) (vídeo) (audio)