Mejora la situación de los ríos de la cuenca del Duero, aún con 63 avisos por las crecidas

Valladolid, 14 feb (EFE).- Las últimas lluvias y deshielos mantienen este sábado con algún tipo de aviso a 63 tramos de ríos de la cuenca del Duero, de los que 19 están en alerta roja: Duero, Eresma, Guareña, Huebra, Órbigo, Riaza, Ucero, Tormes, Riaza, Diratón y Tuerto, aunque la situación ha mejorado en las últimas horas, con la reducción de una decena de avisos.

Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de en torno a las 10.00 horas de este sábado recogidos por EFE, que muestran cómo, por ejemplo, la ciudad de Segovia ha abandonado el riesgo rojo por el Eresma, que baja a 2,28 metros frente a los 2,65 de anoche.

La situación más complicada sigue en el Duero, que baja muy crecido en Soria a la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, pero especialmente en Herrera de Duero (Valladolid), con un nivel de 8 metros, solo superado en Saucelle (Salamanca) con 10,69 m.

Otras localidades por las que el Duero pasa muy crecido y en nivel rojo son: Almazán, Gormaz y Navapalos, en Soria; Vadoconces, Aranda de Duero, en Burgos, y en Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

Sigue un día más en alarma el Huebra en Puente Resbala, en Salamanca, con tendencia decreciente y 6,64 m., y el Guareña en Toro, con 2,98 metros de nivel estable.

Y el Órbigo en Cebrones del Río en León, donde el nivel tiende a bajar, sigue en rojo; mientras que en Santa Cristina de la Polvorosa, en Zamora, y en la localidad zamorana de Manganeses, han pasado de rojo a naranja.

Además están en nivel rojo, el Riaza a la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia; el Tuerto en Villameca, en León, con tendencia estable, y el Tormes a su paso por Ledesma (Salamanca), además, el Ucero lo está a su paso por Osma (Soria).

La CHD recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma ésta se transmite aguas abajo por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce.

Y también que en el caso de previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia.EFE