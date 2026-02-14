Espana agencias

Matías Vecino: "Hubiera sido injusto irnos con una derrota"

Vigo, 14 feb (EFE).- El internacional uruguayo Matías Vecino, que este sábado debutó con el Celta ante el Espanyol en Cornellà, lamentó que su equipo no fuera capaz de "liquidar" el encuentro en el inicio del segundo tiempo.

"El partido lo teníamos controlado, sobre todo en el inicio del segundo tiempo. Ahí nos faltó dar ese golpe para intentar cerrar el partido. Y cuando el partido está abierto, una jugada en el área te puede complicar todo y así ha sido. Ellos agarraron un poco de empuje con su gente y por ahí nos complicaron, por eso quiero rescatar la actitud del equipo hasta el último minuto buscando un empate merecido", manifestó.

Pese a que los celestes rescataron un punto con un gol de Borja Iglesias en el minuto 93, el exfutbolista de la Lazio dijo que no se marchan contentos porque querían ganar.

"Hubiese sido injusto irnos con una derrota porque en líneas generales hemos sido superiores durante el partido. El error fue no haberlo liquidado en el inicio del segundo tiempo porque tuvimos las ocasiones para hacerlo, y desde fuera se notaba que era el momento de hacerlo", comentó.

Vecino dijo estar "contento" por disfrutar de sus primeros minutos en LaLiga, aunque también subrayó que "una vez en la cancha una ya se olvida de todo para centrarse en hacer lo que pide el míster". EFE

dmg/apa

