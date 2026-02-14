Espana agencias

Matarazzo: “Podemos aprender mucho de este partido”

Madrid, 14 feb (EFE).- El estadounidense Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, aseguró que su equipo puede “aprender mucho” de la derrota ante el Real Madrid (4-1), en un partido en el que, en su opinión, cometieron “muchos errores”, señalando entre ellos los dos penaltis sobre el brasileño Vinícius Junior.

“Podemos aprender mucho de este partido. No es un secreto que llevamos carga de partidos las dos últimas semanas, pero tenemos mucho que aprender de un partido como hoy”, dijo en rueda de prensa.

“Creo que sufrimos demasiado porque no estuvimos suficientemente activos, agresivos. No es un tema de estructura, es un tema de intensidad. El primer gol fue al principio del partido. No quiero que la forma física sea una excusa, podemos sufrir en este partido, pero no desde el primer minuto”, amplió.

Un Matarazzo que señaló la falta de intensidad y los errores de su equipo como las claves de haber perdido el encuentro.

“Partido difícil. Un partido como este requiere una gran precisión y actividad en todas las facetas del juego, si no es imposible obtener un buen resultado por la calidad del Real Madrid. Cometimos muchos errores, concedimos dos penaltis en situaciones de dos contra uno frente a Vinícius, que debería ser suficiente para defenderle”, analizó.

“Hubo contacto. No hay razones para anular el penalti. Deberíamos haber contenido mejor con un jugador y otro controlar la situación, pero no lo hicimos suficientemente bien”, comentó. EFE

