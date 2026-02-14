Manolo González: "Estoy contento por remontar, pero debemos cerrar el área de una vez"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 feb (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó después del empate contra el Celta en el RCDE Stadium (2-2) que está "contento por remontar", pero subrayó la necesidad urgente de "cerrar el área de una vez por todas".

El técnico, en rueda de prensa, definió el choque como "loco y complicado". "Hemos empezado bien, pero a partir del minuto 20 nos hemos equivocado más y cuando te equivocas el Celta te encuentra. Debemos recuperar las sensaciones defensivas", señaló.

González destacó como "positivo" que el equipo "se recupere de una serie de derrotas" contra Girona (0-2), Valencia (3-2), Alavés (1-2) y Villarreal (4-1). Además, puso en valor haber remontado "contra un equipo que ha demostrado tener mucho nivel".

El preparador del Espanyol insistió en la necesidad de no caer en altibajos: "Debemos tener serenidad y la identidad que hemos tenido en 2025. No creernos mejor que nadie y darnos cuenta de que para ganar tenemos que defender muy bien el área, correr como animales, presionar y volver, hacer faltas, no permitir transiciones...".

González dijo que en este partido contra el Celta es el día en el que más ha visto esas virtudes. "El resultado me da igual. Me ha recordado mucho al encuentro frente al Sevilla (victoria por 2-1), salvando las distancias. Hay sensaciones que debemos recuperar de forma urgente", comentó.

El técnico resaltó que todos deben tener en cuenta esta "mentalidad" de cara a lo que resta de curso: "Como dejemos de hacer esto y nos pensemos que somos muy buenos, que con la pelotita tal y cual y Pascual y dominaremos a los rivales, nos equivocaremos. Debemos atacar bien y defender con orden".

Preguntado por su reacción efusiva al celebrar el 2-1, Manolo González recordó que ha sido una forma de enganchar a la afición periquita, además de recordar que futbolistas y cuerpo técnico no lo han pasado bien después de sumar cuatro derrotas consecutivas.

"Cuando pierdo cuatro partidos no lo paso bien. La gente se debe pensar que en mi casa estoy de puta madre y saltando o yo qué sé. Pero no es así. Cuando pierdo lo paso mal siempre. Dejas ir un poco la rabia porque remontas un partido complicado", comentó el responsable del banquillo blanquiazul. EFE

