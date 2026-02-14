Espana agencias

Manolo González: "Estoy contento por remontar, pero debemos cerrar el área de una vez"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 feb (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó después del empate contra el Celta en el RCDE Stadium (2-2) que está "contento por remontar", pero subrayó la necesidad urgente de "cerrar el área de una vez por todas".

El técnico, en rueda de prensa, definió el choque como "loco y complicado". "Hemos empezado bien, pero a partir del minuto 20 nos hemos equivocado más y cuando te equivocas el Celta te encuentra. Debemos recuperar las sensaciones defensivas", señaló.

González destacó como "positivo" que el equipo "se recupere de una serie de derrotas" contra Girona (0-2), Valencia (3-2), Alavés (1-2) y Villarreal (4-1). Además, puso en valor haber remontado "contra un equipo que ha demostrado tener mucho nivel".

El preparador del Espanyol insistió en la necesidad de no caer en altibajos: "Debemos tener serenidad y la identidad que hemos tenido en 2025. No creernos mejor que nadie y darnos cuenta de que para ganar tenemos que defender muy bien el área, correr como animales, presionar y volver, hacer faltas, no permitir transiciones...".

González dijo que en este partido contra el Celta es el día en el que más ha visto esas virtudes. "El resultado me da igual. Me ha recordado mucho al encuentro frente al Sevilla (victoria por 2-1), salvando las distancias. Hay sensaciones que debemos recuperar de forma urgente", comentó.

El técnico resaltó que todos deben tener en cuenta esta "mentalidad" de cara a lo que resta de curso: "Como dejemos de hacer esto y nos pensemos que somos muy buenos, que con la pelotita tal y cual y Pascual y dominaremos a los rivales, nos equivocaremos. Debemos atacar bien y defender con orden".

Preguntado por su reacción efusiva al celebrar el 2-1, Manolo González recordó que ha sido una forma de enganchar a la afición periquita, además de recordar que futbolistas y cuerpo técnico no lo han pasado bien después de sumar cuatro derrotas consecutivas.

"Cuando pierdo cuatro partidos no lo paso bien. La gente se debe pensar que en mi casa estoy de puta madre y saltando o yo qué sé. Pero no es así. Cuando pierdo lo paso mal siempre. Dejas ir un poco la rabia porque remontas un partido complicado", comentó el responsable del banquillo blanquiazul. EFE

dpb/gmh/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Puigdemont reprocha al PSOE haber desbloqueado la ley de la multirreincidencia tras romper con ellos

El exmandatario catalán cuestiona la actuación del bloque socialista en la Cámara Baja, señalando que priorizan intereses políticos y advirtiendo que, según él, sus socios “acaban frenando los trenes de Cataluña”, según afirmó en redes sociales

Puigdemont reprocha al PSOE haber

Pedro Sánchez preside el lunes la firma del acuerdo para subir el SMI un 3,1 % en 2026

Infobae

Vollering, a revalidar el título en la última etapa tras la suspensión de la del sábado

Infobae

Matías Vecino: "Hubiera sido injusto irnos con una derrota"

Infobae

Alex de Miñaur, a la final de Róterdam por tercer año seguido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa