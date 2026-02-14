Maíllo aboga por aplicar la Ley de Vivienda Estatal para poner fin a la escala de precios

Sevilla, 14 feb (EFE).– El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta andaluza, Antonio Maíllo, ha defendido este sábado la aplicación de la Ley de Vivienda Estatal ya que es la única herramienta que permite "topar los alquileres en las zonas tensionadas" e "intervenir en el mercado" para frenar la escalada de precios.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una movilización en la Gran Plaza contra el fin de la moratoria antidesahucios, Maíllo ha señalado que la "primera decisión" que debe tomar un nuevo gobierno en Andalucía que no sea del Partido Popular ni de Juanma Moreno es "aplicar la Ley de la Vivienda estatal".

Asimismo, ha precisado que es esa ley la que permite a las comunidades autónomas hacer una labor que es "incompatible con el carácter especulativo que está desarrollando Juanma Moreno, dedicado a que los grandes fondos de inversión se nutran y negocien con las viviendas cuando debe ser un derecho humano".

Ha justificado su presencia en la manifestación apoyando a los desahuciados porque no se les puede echar de su vivienda cuando "estamos hablando de un derecho básico de una vida digna".

"La Andalucía que queremos es una Andalucía que tiene solución en política de vivienda, y en esta política afrontamos la construcción de viviendas públicas, la reversión de pisos turísticos, que son incompatibles con el derecho de la vivienda, y ampliarlo y aplicarlo a la oferta de las familias andaluzas que necesitan vivienda", ha concluido. EFE

lra/fs/oli