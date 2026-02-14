Espana agencias

Lucas Pinheiro apunta con claridad al oro para Brasil en el gigante de esquí alpino

Solda (Italia), 14 feb (EFE).- Lucas Pinheiro, con el mejor tiempo de la primera manga, apunta al primer título olímpico invernal de toda la historia de Brasil al liderar de forma clara el gigante de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este sábado en Bormio.

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que comenzó compitiendo como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró cinco de sus primeras seis victorias en la Copa del Mundo- y que desde hace dos temporadas lo hace para Brasil -nación para la que ganó, el pasado noviembre, el eslalon de Levi (Finlandia)- cubrió el primer recorrido en la pista Stelvio de forma espectacular: en un minuto, 13 segundos y 92 centésimas, exactamente 95 menos que el suizo Marco Odermatt, que defiende título y es, asimismo, campeón mundial y cuádruple ganador de la Copa del Mundo de la disciplina.

Otro suizo, Loic Meillard, ocupa, a un segundo y 57 centésimas, la tercera plaza provisional de una prueba que se decidirá con la segunda y decisiva manga, a partir de la una y media de la tarde (las 12:30 horas GMT).

Pinheiro apunta al oro, pero si acaba en el podio también ganaría la primera medalla olímpica invernal de toda la historia de Brasil. EFE

EFE

