Espana agencias

Los médicos se manifiestan este sábado contra el estatuto marco antes de la nueva huelga

Guardar

Madrid, 14 feb (EFE).- Los médicos están convocados por seis sindicatos a una manifestación en Madrid este sábado como antesala de la nueva huelga que comenzará la próxima semana contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que el Ministerio de Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF.

Reclaman además un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

Con las posiciones distanciadas por un conflicto arrastrado desde 2025 y alrededor de media docena de jornadas de paro, las organizaciones médicas mantienen su calendario de movilizaciones, que inician con una nueva manifestación unitaria este sábado que partirá al mediodía del Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado.

Esta manifestación es la antesala de una nueva huelga, en esta ocasión programada una semana al mes, a partir del próximo 16 de febrero y hasta el mes de junio. Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

"El Comité de Huelga quiere insistir una vez más en que la huelga nacional indefinida convocada para los próximos meses es la última opción de los representantes sindicales después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas", aseguraban los sindicatos convocantes en un reciente comunicado de prensa.

Y añadía: "El Comité quiere disculpar de antemano las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insiste en que este no es el objetivo de la medida, sino más bien el contrario: la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales que les permitan ejercer facilitando la mejor calidad asistencial a la población". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno dice a Vox que cuando asuman gestión de Gobierno se darán de bruces con la realidad

Infobae

Vox pierde uno de sus tres senadores con las nuevas designaciones de la Asamblea extremeña

Infobae

Confirman 12 años de cárcel a un luchador de muay thai que noqueó a un hombre de un golpe

Infobae

El idilio de Salamanca y el escultor Xu Hongfei proyecta esta ciudad como destino en China

Infobae

Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa