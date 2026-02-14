Espana agencias

Los médicos inician la marcha en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

Guardar

Madrid, 14 feb (EFE).- Cientos de médicos han comenzado este mediodía una manifestación por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Sanitario, y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes.

Los profesionales sanitarios ataviados muchos de ellos con batas blancas portan pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' y marchan bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación, convocada por seis sindicatos médicos, ha arrancado en un ambiente festivo, portando globos rojos con corazones y al grito de'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar' desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado.

"Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes, que al final es por lo que estamos aquí. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente", ha explicado a EFE Oscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

"Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedara sin médicos", ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Intervenidos en La Rioja un patinete y una bicicleta alterados con velocidad de ciclomotor

Infobae

La ronda de Sánchez con partidos aplazada por el accidente de tren, sin visos de retomarse

Infobae

Las estaciones de la Aemet registran vientos huracanados en muchos lugares del país

Infobae

La Generalitat lanza un Es-Alert en Castellón para avisar de los vientos huracanados

Infobae

El PP reprobará a Isabel Rodríguez en el Senado y presentará plan de Vivienda al Congreso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

La inmigración se convierte en

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid