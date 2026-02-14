Los médicos inician la marcha en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

Madrid, 14 feb (EFE).- Cientos de médicos han comenzado este mediodía una manifestación por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Sanitario, y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes.

Los profesionales sanitarios ataviados muchos de ellos con batas blancas portan pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' y marchan bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación, convocada por seis sindicatos médicos, ha arrancado en un ambiente festivo, portando globos rojos con corazones y al grito de'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar' desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado.

"Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes, que al final es por lo que estamos aquí. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente", ha explicado a EFE Oscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

"Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedara sin médicos", ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero. EFE

(foto) (vídeo) (audio)