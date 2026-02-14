Los medallistas de Vancouver y Sochi serán homenajeados tras reasignación de metales

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Los medallistas de las pruebas de 15 km salida en masa y el relevo masculino 4x7,5 km de los Juegos de Vancouver 2010 y Sochi 2014 serán homenajeados este domingo por el COI y la Unión Internacional de Biatlón (IBU) tras la reasignación de metales por el positivo que dio en su día el ruso Evgeny Ustyugov.

Así, en una ceremonia que se celebrará en el Antholz-Anterselva Biathlon Arena, escenario de la competición de este deporte en los Juegos de Milán-Cortina 2026, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, y demás autoridades entregarán las medallas de los 15 km de Vancouver 2010 al francés Martin Fourcade (oro), al eslovaco Pavol Hurajt (plata) y al austríaco Christoph Sumann (bronce).

Asimismo, en cuanto al relevo masculino 4x7,5 km de Sochi 2014, se repartirán los metales a Alemania, Austria y Noruega.

Ustyugov fue descalificado de todos los resultados obtenidos entre 2010 y 2014 por violaciones de las reglas antidopaje por anormalidades en su pasaporte biológico y evidencia del sistema de gestión de información del laboratorio de Moscú.

Un Grupo de Trabajo de Expertos de la IBU presentó cargos contra Ustyugov en noviembre de 2018, tras un análisis exhaustivo de la base de datos del laboratorio moscovita; y en febrero de 2020, el Panel de Audiencia Antidopaje de la IBU presentó formalmente los cargos.

Durante los cinco años siguientes, la IBU y la Unidad de Integridad del Biatlón (BIU) defendieron su decisión frente a las apelaciones de Ustyugov tanto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como ante el Tribunal Suizo, lo que facilitó cerrar el caso en mayo de 2025.

"Nada puede reemplazar los momentos de podio que estos atletas se perdieron en Vancouver y Sochi. Pero recibir sus medallas ante casi 20.000 apasionados aficionados en Milán Cortina 2026 y los millones de espectadores más desde casa, honra sus logros y les otorga el lugar que les corresponde en el escenario mundial", afirmó Olle Dahlin, presidente de la IBU.

El dirigente añadió que su organismo "se enorgullece de haber contribuido a garantizar que se hiciera justicia". "Prometimos no dejar de luchar por la integridad de los atletas y nos complace que mañana el mundo celebre su lugar en la historia olímpica", apuntó.

La presidenta de la Comisión de Atletas del COI, Emma Terho, también comentó que le complace ver a sus compañeros recibir "sus merecidas medallas olímpicas durante los Juegos Olímpicos de Invierno".

"La Comisión de Atletas del COI promovió e implementó los Principios de Reasignación de Medallas Olímpicas para que los atletas reciban sus medallas olímpicas de una manera que reconozca sus increíbles logros. Será un honor para mí estar presente en la ceremonia para celebrar con estos atletas y nuestro miembro, Martin Fourcade", agregó.

Por otro lado, la medalla de bronce del relevo masculino de 4x7,5 km en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 se otorgará al equipo de relevos sueco durante una ceremonia de reasignación en Estocolmo el 2 de marzo de 2026. EFE