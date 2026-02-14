Espana agencias

Los avisos de la Aemet se amplían a todas las comunidades; Castellón en 'rojo' por viento

Guardar

Madrid, 14 feb (EFE).- Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por los fuertes vientos -en algunos lugares de carácter huracanado-, por nevadas, lluvias u oleaje se han ampliado a todas las comunidades y ciudades autónomas, y en la provincia de Castellón se mantendrá durante todo el día el nivel 'rojo' (peligro extraordinario) ante la posibilidad de que las rachas más fuertes alcancen los 140 kilómetros por hora.

Las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas han activado algún tipo de aviso, según los datos de la Aemet, que ha informado de que durante el día de hoy se ha iniciado un cambio en la situación meteorológica debido al reforzamiento del anticiclón de las Azores y a la progresiva entrada de altas presiones por el oeste, lo que unido a la borrasca Oriana que se sitúa sobre el Mediterráneo está generando vientos muy fuertes en muchos lugares del país.

Además del aviso 'rojo' que afecta a la provincia de Castellón se han activado avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) por fuertes vientos en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla, ante la previsión de que el viento suple con mucha fuerza y alcance velocidades que en muchos puntos van a superar los 100 kilómetros por hora.

En nivel 'amarillo' (peligro bajo) por el viento están las comunidades de Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y todas las islas del archipiélago canario, según los datos de la Aemet.

Además de por los fuertes vientos se han activado avisos por nevadas en varias comunidades autónomas, de nivel 'naranja' en Asturias, Cantabria, Castilla y León, y Cataluña, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular espesores muy importantes -hasta 20 centímetros- a lo largo del día.

Las nevadas previstas para hoy han motivado también la activación de avisos de nivel 'amarillo' en las comunidades de Aragón, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, aunque los acumulados más importantes se registrarán en cotas altas; y en las comunidades de Aragón y Cataluña persiste además el riesgo de que se produzcan aludes.

El fuerte oleaje que azota a todo el litoral ha motivado que la Aemet active también avisos de nivel 'naranja' en las comunidades de Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, y Melilla, y los datos de la Aemet alertan de la altura que pueden alcanzar las olas, de hasta 12 metros en algunos lugares.

En 'amarillo' por el oleaje están también las comunidades de ANdalucía, Murcia, Ceuta y todas las islas -excepto Fuerteventura- del archipiélago canario.

El mapa de alertas para hoy se completa con avisos de nivel 'amarillo' por fuertes lluvias en Cantabria, Navarra y País Vasco, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Proponen un sistema de alerta temprana ante riesgos por lluvias como el de Grazalema

Infobae

El psicólogo Victor Amat enseña a librarse de los 'malos' en la era del narcisismo

Infobae

Mejora la situación de los ríos de la cuenca del Duero, aún con 63 avisos por las crecidas

Infobae

Roberto Bolaño, el escritor al que la muerte dejó sin el Nobel

Infobae

Europa se subirá al tren de las técnicas genómicas para tener cultivos más resistentes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsó más extranjeros en

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa