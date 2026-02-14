Los avisos de la Aemet se amplían a todas las comunidades; Castellón en 'rojo' por viento

Madrid, 14 feb (EFE).- Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por los fuertes vientos -en algunos lugares de carácter huracanado-, por nevadas, lluvias u oleaje se han ampliado a todas las comunidades y ciudades autónomas, y en la provincia de Castellón se mantendrá durante todo el día el nivel 'rojo' (peligro extraordinario) ante la posibilidad de que las rachas más fuertes alcancen los 140 kilómetros por hora.

Las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas han activado algún tipo de aviso, según los datos de la Aemet, que ha informado de que durante el día de hoy se ha iniciado un cambio en la situación meteorológica debido al reforzamiento del anticiclón de las Azores y a la progresiva entrada de altas presiones por el oeste, lo que unido a la borrasca Oriana que se sitúa sobre el Mediterráneo está generando vientos muy fuertes en muchos lugares del país.

Además del aviso 'rojo' que afecta a la provincia de Castellón se han activado avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) por fuertes vientos en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla, ante la previsión de que el viento suple con mucha fuerza y alcance velocidades que en muchos puntos van a superar los 100 kilómetros por hora.

En nivel 'amarillo' (peligro bajo) por el viento están las comunidades de Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y todas las islas del archipiélago canario, según los datos de la Aemet.

Además de por los fuertes vientos se han activado avisos por nevadas en varias comunidades autónomas, de nivel 'naranja' en Asturias, Cantabria, Castilla y León, y Cataluña, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular espesores muy importantes -hasta 20 centímetros- a lo largo del día.

Las nevadas previstas para hoy han motivado también la activación de avisos de nivel 'amarillo' en las comunidades de Aragón, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, aunque los acumulados más importantes se registrarán en cotas altas; y en las comunidades de Aragón y Cataluña persiste además el riesgo de que se produzcan aludes.

El fuerte oleaje que azota a todo el litoral ha motivado que la Aemet active también avisos de nivel 'naranja' en las comunidades de Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, y Melilla, y los datos de la Aemet alertan de la altura que pueden alcanzar las olas, de hasta 12 metros en algunos lugares.

En 'amarillo' por el oleaje están también las comunidades de ANdalucía, Murcia, Ceuta y todas las islas -excepto Fuerteventura- del archipiélago canario.

El mapa de alertas para hoy se completa con avisos de nivel 'amarillo' por fuertes lluvias en Cantabria, Navarra y País Vasco, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas. EFE