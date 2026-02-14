Limitada la velocidad a 80 km/h en carreteras de Castellón por el fuerte viento

Madrid, 14 feb (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha limitado velocidad a 80 km/h en las carreteras de la provincia de Castellón, en peligro extremo por vientos huracanados, y, además, está restringido en esas vías el adelantamiento para vehículos pesados que deben mantenerse en el carril derecho.

También el fuerte viento ha obligado a cerrar un tramo de 16 kilómetros de la autovía A-33 a su paso por el municipio alicantino de La Font de la Figuera, y en Madrid están cortados los accesos al puerto de Navacerrada.

La DGT pide mucha precaución a los conductores debido a la borrasca Oriana que mantiene prácticamente a toda España en alerta, especialmente a los que circulen por la zona del Levante, y les emplaza a realizar sólo desplazamientos que sean estrictamente necesarios.

Además, hay seis carreteras de la red principal afectadas por la nieve, y en una de ellas, la A-73, en Vasconcillos del Tozo (Burgos), está prohibido el paso a camiones.

Otras cinco están transitables con precaución: la A-52, entre Riquejo (Zamora) y A canda (Ourense); la A 67, entre Aguilar de Campoo (Palencia) y Reinosa (Cantabria); la A-6, en Manzanal del Puerto y la AP-66, en Caldas de Luna, ambas en León; así como la A-92, en Huetor de Santillán (Granada).

Tráfico pide mucha precaución, evitar circular en las zonas afectadas y consultar siempre la información del tiempo y de las carreteras antes de emprender la marcha.

Asimismo, varios accidentes provocan cortes en Tarragona, en la AP-6, en Valdellós y L'Ametlla de Mar hacia Tarragona, con un desvío de debidamente señalizado por la N-340; en Asturias, la AP 66, en Campumanes hacia León; y en Córdoba, la A-45, en Montilla hacia Málaga. EFE