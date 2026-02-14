Espana agencias

Limitada la velocidad a 80 km/h en carreteras de Castellón por el fuerte viento

Guardar

Madrid, 14 feb (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha limitado velocidad a 80 km/h en las carreteras de la provincia de Castellón, en peligro extremo por vientos huracanados, y, además, está restringido en esas vías el adelantamiento para vehículos pesados que deben mantenerse en el carril derecho.

También el fuerte viento ha obligado a cerrar un tramo de 16 kilómetros de la autovía A-33 a su paso por el municipio alicantino de La Font de la Figuera, y en Madrid están cortados los accesos al puerto de Navacerrada.

La DGT pide mucha precaución a los conductores debido a la borrasca Oriana que mantiene prácticamente a toda España en alerta, especialmente a los que circulen por la zona del Levante, y les emplaza a realizar sólo desplazamientos que sean estrictamente necesarios.

Además, hay seis carreteras de la red principal afectadas por la nieve, y en una de ellas, la A-73, en Vasconcillos del Tozo (Burgos), está prohibido el paso a camiones.

Otras cinco están transitables con precaución: la A-52, entre Riquejo (Zamora) y A canda (Ourense); la A 67, entre Aguilar de Campoo (Palencia) y Reinosa (Cantabria); la A-6, en Manzanal del Puerto y la AP-66, en Caldas de Luna, ambas en León; así como la A-92, en Huetor de Santillán (Granada).

Tráfico pide mucha precaución, evitar circular en las zonas afectadas y consultar siempre la información del tiempo y de las carreteras antes de emprender la marcha.

Asimismo, varios accidentes provocan cortes en Tarragona, en la AP-6, en Valdellós y L'Ametlla de Mar hacia Tarragona, con un desvío de debidamente señalizado por la N-340; en Asturias, la AP 66, en Campumanes hacia León; y en Córdoba, la A-45, en Montilla hacia Málaga. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pablo Martínez se acuerda de Hugo Duro y la polémica de Mestalla: “Nadie ha olvidado nada”

Infobae

El Elche necesita frenar su caída ante un Osasuna lanzado

Infobae

Thomas Partey, acusado de dos nuevos cargos de violación

Infobae

Tevenet: "Solo pienso en trabajar y buscar la victoria en Granada"

Infobae

Álvaro Romero: "Estoy contento con la bajada, no con el resultado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsó más extranjeros en

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa