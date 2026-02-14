La Junta de Andalucía augura instrucción "larga" y "complejísima" del accidente de Adamuz

Córdoba, 14 feb (EFE).- El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha augurado este sábado una instrucción judicial "larga" y "complejísima" del accidente ferroviario del pasado 18 de enero ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en Córdoba en el evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el consejero ha mostrado un agradecimiento expreso a todos los funcionarios que han hecho un "trabajo excelente en los primeros días de la instrucción de este asunto".

Ha valorado el esfuerzo que se ha hecho en el incremento de jueces en el partido judicial de Montoro (Córdoba) donde también aumentarán el número de funcionarios y se ha ordenado una gestión de esa instrucción cree que será "muy positiva y muy ágil".

"Desgraciadamente esta instrucción va a ser larga", ha dicho Nieto, quien ha añadido que "tiene que ser perfecta" porque se van a "derivar muchas responsabilidades".

Ha precisado que "se cuida a las víctimas y a sus familiares" haciendo "una instrucción impecable" para "defender sus derechos" y "esclarecer la verdad sobre lo que ha ocurrido en ese accidente"

Además, ha apuntado que la instrucción en diferentes piezas "no afectará" a las víctimas, ya que habrá "un responsable concreto" con "una reducción de su actividad ordinaria" para "disponer del tiempo suficiente para dedicarlo a la instrucción". EFE