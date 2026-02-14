Espana agencias

La Junta de Andalucía augura instrucción "larga" y "complejísima" del accidente de Adamuz

Guardar

Córdoba, 14 feb (EFE).- El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha augurado este sábado una instrucción judicial "larga" y "complejísima" del accidente ferroviario del pasado 18 de enero ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en Córdoba en el evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el consejero ha mostrado un agradecimiento expreso a todos los funcionarios que han hecho un "trabajo excelente en los primeros días de la instrucción de este asunto".

Ha valorado el esfuerzo que se ha hecho en el incremento de jueces en el partido judicial de Montoro (Córdoba) donde también aumentarán el número de funcionarios y se ha ordenado una gestión de esa instrucción cree que será "muy positiva y muy ágil".

"Desgraciadamente esta instrucción va a ser larga", ha dicho Nieto, quien ha añadido que "tiene que ser perfecta" porque se van a "derivar muchas responsabilidades".

Ha precisado que "se cuida a las víctimas y a sus familiares" haciendo "una instrucción impecable" para "defender sus derechos" y "esclarecer la verdad sobre lo que ha ocurrido en ese accidente"

Además, ha apuntado que la instrucción en diferentes piezas "no afectará" a las víctimas, ya que habrá "un responsable concreto" con "una reducción de su actividad ordinaria" para "disponer del tiempo suficiente para dedicarlo a la instrucción". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ratcliffe critica la inmigración con veinte inmigrantes en la plantilla

Infobae

Tuchel se blinda hasta 2028 y afronta el Mundial sin ruido externo

Infobae

El Guadalajara de Milito, líder en México, recibe al América en el derbi de la jornada

Infobae

Sergio Ruiz sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja

Infobae

Miles de médicos piden la dimisión de Mónica García y avisan de semanas de huelgas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia multará a los puteros

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa