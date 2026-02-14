La Generalitat lanza un Es-Alert en Castellón para avisar de los vientos huracanados

València, 14 feb (EFE).- La Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje de alerta Es-Alert a los móviles de la provincia de Castellón para avisar de los fuertes vientos que se prevén este sábado en la zona y pide que se eviten desplazamientos.

La alerta de protección civil indica asimismo a la población que se informe por los canales oficiales y en caso de emergencia llame al 112.

Esta sábado se ha activado la alerta roja en la provincia de Castellón por rachas de viento huracanadas que pueden superar los 140 kilómetros por hora, y la alerta naranja en las provincias de Valencia y Alicante por rachas que pueden rebasar los 100 km/h. EFE