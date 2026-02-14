La Comunidad Valenciana activa el nivel máximo de preemergencia por riesgo de incendios

Madrid, 14 feb (EFE).- La Comunidad Valenciana ha activado el nivel tres de preemergencia por el riesgo extremo de incendios forestales en todo su territorio para este sábado.

Así lo ha comunicado Emergencias a través de su perfil de X, donde ha especificado que en este escenario está prohibido realizar cualquier tipo de fuego.

Asimismo, ha advertido que los trabajos en terreno forestal con maquinaria eléctrica o mecánica quedan suspendidos durante toda la jornada.

Igualmente, ha recordado que en caso de ver llamas o humo se debe alertar al servicio 112.

Cabe destacar que esta autonomía está atravesando un fuerte temporal de viento que han provocado la activación de diversos avisos y que el pasado viernes se enviase un mensaje Es-Alert para la provincia de Castellón, donde las rachas podrían superar los 140 kilómetros por hora.

Emergencias ha recordado en su cuenta de X que este sábado hay alerta roja por vientos en la provincia de Castellón, y naranja en las provincias de Valencia y Alicante.

Por ello, ha señalado que es conveniente restringir todo tipo de desplazamientos y reducir la movilidad para evitar posibles incidentes. EFE