La colombiana Calderón y la neerlandesa Kortekaas parten como favoritas

Jaén, 14 feb (EFE).- La colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas encabezarán la participación internacional en la próxima edición de la Andalucía Bike Race, que se disputará del 24 al 28 de febrero en las provincias de Granada, Jaén y Córdoba, después de que la organización se viera obligada a suprimir la primera etapa debido a los efectos del temporal.

El Massi ISB Sport volverá a situarse en la línea de salida con un bloque de primer nivel y el objetivo claro de mantener su papel protagonista en la prueba andaluza y defender el título conquistado en 2025 por Calderón y Kortekaas, quienes regresan como una de las parejas favoritas en la categoría femenina tras firmar una actuación dominante el pasado año.

En aquella edición, el segundo puesto fue para Meritxell Figueras y Claudia Peretti, del Cannondale Protour Olympia, mientras que la tercera posición la ocuparon Antonia Daubermann y Daniela Höfler, del Concordia Burggen-Vision, completando un podio de gran nivel competitivo.

Además de su potente dupla femenina, el Massi ISB Sport alineará en categoría masculina a Martí Aran y Axel Roudil, una combinación que refuerza la ambición del equipo en una carrera que volverá a reunir a destacados especialistas del panorama internacional del XCM.

La Andalucía Bike Race, consolidada como una de las pruebas por etapas más exigentes del calendario internacional, afronta así una nueva edición marcada por la emoción y la máxima competitividad. EFE

