La austríaca Janine Flock, campeona olímpica de skeleton a los 36

Redacción Deportes, 14 feb (EFE).- La austríaca Janine Flock se proclamó este sábado, con 36 años, campeona olímpica de skeleton femenino de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Ocho años después del amargo cuarto puesto en los Juegos de Pyeongchang, Flock, la campeona más veterana del skeleton femenino olímpico, ganó el oro por delante de las alemanas Susanne Kreher, plata a 30 centésimas, y Jacqueline Pfeifer, bronce a 44.

La tirolesa logró el mejor tiempo en tres de las cuatro mangas para darle a Austria su cuarta medalla de oro en los Juegos , los cuartos y últimos en los que ha participado, y la decimotercera en total.

Se trata de la segunda medalla austríaca en skeleton tras la de plata de Martin Rettl en Salt Lake City en 2002, cuando este deporte volvió al programa olímpico.

Para Flock, tras cuatro títulos europeos, tres victorias en la Copa del Mundo y 15 triunfos en carreras individuales, es el mayor éxito de su carrera.

Otra germana, Hannah Neise, que defendía el título, fue cuarta a 1.15 segundos de la austríaca. EFE

