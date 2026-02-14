Espana agencias

Justicia argentina confirma prohibición de uso de marca Maradona administrada por hermanas

Buenos Aires, 13 feb (EFE).- La Justicia argentina confirmó este viernes en segunda instancia la prohibición de "innovar y contratar" sobre todas las marcas vinculadas al nombre e imagen de Diego Maradona registradas a nombre de Sattvica S.A., administrada por dos de las hermanas del astro mundial que falleció el 25 de noviembre de 2020.

La medida fue ratificada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, en el marco de una causa que investiga a las hermanas por presunta administración fraudulenta, y dispone “la prohibición de innovar y contratar respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona, registradas a nombre de Sattvica S.A., tanto en el país como en el exterior”.

El fallo, al que tuvo acceso EFE, alcanza también a Matías Morla, abogado de Maradona hasta su muerte, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros.

Los herederos del futbolista -Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona-, comunicaron la orden judicial a través de sus redes sociales con el fin de "advertir a la opinión pública en general para que no sean defraudados en su buena fe".

Indicaron que los procesados -entre ellos Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, hermanas del exjugador- “deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral, cobro de dinero, etcétera, en relación con las aludidas marcas en cualquier país del mundo, como así también en torno a las acciones de Sattvica S.A.”.

La medida había sido dictada en primera instancia por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, que notificó al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) para registrar la prohibición sobre las marcas asociadas al campeón del mundo.

La marca comercial Maradona comprende, entre otras cosas, los derechos comerciales, de imagen y de propiedad intelectual asociados a Diego Armando Maradona, incluyendo productos como indumentaria deportiva, perfumes y hasta material audiovisual.

Tras la anulación del primer juicio por la muerte del futbolista argentino, la Justicia argentina fijó como fecha de inicio de un nuevo proceso el próximo 17 de marzo. EFE

