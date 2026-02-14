Juan Bravo (PP): "Nosotros no usaremos el dinero de los españoles para invadir empresas"

Matilde Martínez

Madrid, 14 feb (EFE).- El vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, asegura que cuando los populares gobiernen no se usarán recursos públicos para entrar en el capital de empresas, como en el caso de Telefónica, ni tampoco se nombrarán personas afines al partido para presidir compañías participadas por el Estado, en alusión a Indra.

"Le aseguro que el presidente (Alberto Núñez) Feijóo no lo va a hacer en ningún caso. Pondremos a las mejores personas, no mirando su carné de afiliación a un partido, sino su mejor competencia", dice Bravo en su entrevista con EFE, en la que incide en que intervenir empresas "no está saliendo bien aquí, ni sale bien en ningún sitio".

"Nosotros no vamos a utilizar el dinero de los españoles para invadir empresas (...) Se dijo que se entraba en Telefónica para impedir que los saudíes la invadieran y lo han hecho el Gobierno para quitar al presidente desde Moncloa. Eso no va a volver a pasar", opina Bravo.

A su juicio, la falta de transparencia del Gobierno provoca "dudas en todo aquel que se acerca a Pedro Sánchez", dice Bravo en referencia al presidente de Indra, Ángel Escribano, propietario a su vez de la tecnológica EM&M, "una empresa que funcionaba" antes de entrar en el entorno del Gobierno.

En el sector público empresarial Bravo dice echar en falta una gestión eficaz y considera que en España "no hay capitán del barco", como cree que ha quedado acreditado con la administración de las infraestructuras ferroviarias después de dos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) con 47 personas fallecidas en enero pasado.

Para Bravo, en Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, "ponen a personas que quizás no sean las más competentes", "no se atienden los avisos que dan los maquinistas" que son quienes reducen la velocidad en aras de la seguridad de los viajeros aunque se expongan a sanciones.

En este contexto, considera legítimo que los ciudadanos se pregunten dónde va su dinero al comprobar que las inversiones no se corresponden con "el esfuerzo que están haciendo en impuestos, el más alto que se ha hecho nunca".

Junto a sus críticas por la falta de gestión, Bravo también ha considerado que el Gobierno "sigue jugando a hacer trampas", ya que ha seguido incluyendo en el decreto ley "que protege a los okupas" medidas que podrían haber salido adelante como las exenciones en el IRPF y el impuesto de sociedades para los damnificados por la dana.

"Ya que no eres capaz de aprobar presupuestos por lo menos no intentes engañar, llévalo por bloques para que libremente se pueda elegir", afirma.

El PP votará en contra del decreto con las medidas del llamado escudo social, pero lo hará a favor del que contempla la subida de pensiones que cree que saldrá por unanimidad o "casi unanimidad".

Entre las primeras medidas económicas que tomaría un eventual Gobierno del PP, Bravo apunta a una profunda reforma fiscal" que facilite la inversión y la innovación a las empresas, promueva la natalidad entre las familias y mejore el poder adquisitivo de la ciudadanía con la deflactación de la tarifa del IRPF.

También eliminaría el impuesto a la banca porque cree que no tiene otra finalidad que la de recaudar y porque considera que, si la intención era proteger a las familias que vieron sus hipotecas encarecerse con la subida de tipos, se tendrían que haber abordado ayudas directas consensuadas con el sector bancario.

Asimismo plantea un mejor trato para los autónomos, a quienes cree que el Gobierno ha engañado porque les prometió una mayor protección social a cambio de pagar cotizaciones más altas y no ha cumplido.

"Los autónomos no solamente no nos cuestan, sino que aportan al sistema y permiten que nosotros sigamos funcionando", señala. EFE

