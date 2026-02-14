Iñigo Pérez: "Este partido se podía haber jugado en Vallecas"

Madrid, 14 feb (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró molesto por la decisión de LaLiga de "suspender un partido el jueves para jugarlo el domingo" y opinó que el encuentro que mañana disputarán en Butarque frente al Leganés "se podía haber jugado" en Vallecas , algo por lo que salen "perjudicados".

Rayo y Atlético de Madrid disputan mañana en Butarque un derbi madrileño atípico al hacerlo en Butarque, donde juega sus partidos el Leganés, debido a que LaLiga consideró no apto el césped de Vallecas, al igual que la pasada jornada frente al Real Oviedo.

"Sería justo diferenciar lo deportivo y futbolístico de lo extradeportivo. Una parte afecta a la otra, va relacionada. El día del Oviedo se suspendió correctamente pero este partido sí se podía haber jugado en Vallecas. No entiendo cómo se puede suspender un jueves, jugando un domingo. Se podía haber hecho otro test. Me dijeron que fue por logística pero salimos perjudicados porque ahora veo a los aficionados, la policía... Se hubiese podido jugar en Vallecas esperando un poco más", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Eso me irrita. Se podía haber esperado y haberlo llevado el día antes siendo ambos equipos de la Comunidad de Madrid. No es la problemática del Oviedo, con cuyos aficionados me solidarizo. Vamos a ir a Leganés y no va a ver excusas. Me gustaría revertir eso. El río está sucio, pero vamos a intentar pescar. Vamos a intentar ganar sabiendo que es un rival complejo”, apuntó.

“Creo que se podría haber jugado. Igual que soy muy crítico con otras cuestiones del club, lo que ha hecho en estos diez días es muy potente a nivel de gestión o economía. En lugar de hacerlo en diez días hay que hacerlo en diez meses y mantenerlo. Se debería haber jugado, igual que el día del Oviedo era imposible. Este partido se podía haber jugado perfectamente”, reiteró el técnico navarro, generalmente cara visible de los problemas del club incluso cuando no son de su parcela técnica.

“Hoy estoy aquí dispuesto a estar el tiempo que haga falta. No vamos a escatimar, es justo. A lo largo de una temporada uno tiene vaivenes emocionales por los resultados y otros más potentes por el desarrollo social, la convivencia con los jugadores, o este enfrentamiento que tenemos", manifestó.

“Hay dos caminos. O claudicar y tirar la toalla o aguantar los golpes y seguir avanzando. Hay que avanzar, sabiendo que hay adversidades. La falta de energía es respetable y entendible. En mi caso, como técnico del Rayo, lo vamos a convertir en motivación”, señaló.

"Tras el Lech Poznan, a nivel emocional, estaba fuera, pero por otros motivos que no tienen nada que ver con el fútbol. Ahora tengo mucha energía y tengo ciertas intuiciones por cómo veo el equipo. Estoy bien. Es cierto que la labor del entrenador es de este modo. Me encanta. No todo va a ser la celebración de la Liga Conferencia”, señaló el técnico franjirrojo, que no se toma como local este derbi ante el Atlético.

"Mañana no somos locales. Ambos somos visitantes. Nos tendremos que adaptar rápido. Es un estadio neutral y nos lo tomamos como si fuese una final. El Atlético no te va a dar la mano y debemos estar preparados”, dijo Iñigo Pérez, que aprovechó para elogiar al técnico del conjunto rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone.

"Hacer las temporadas que está haciendo es difícil verlo porque ha cambiado la dimensión del club, que es de los grandes de Europa y la exigencia ha subido. Siempre se sobrepone, conoce lo que sucede y lo que va a suceder. Es alguien a quien estudiar y admirar. Hace días era fin del ciclo y el último partido generó atracción. Es alguien en quien fijarse dentro de esta profesión”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que el club pida la cautelar para jugar en Vallecas en otra fecha, Iñigo Pérez fue tajante: “Estuve hasta muy tarde ayer y no se me preguntó sobre esto. No estaba al tanto y deportivamente no es lo adecuado, estar tanto tiempo sin jugar. Tres semanas parados no sería bueno para nosotros”.

Por último, el técnico rayista evitó hablar de los árbitros y volvió a mostrar su apoyo y agradecimiento a la afición.

"Quiero mantener lo de no hablar de los árbitros, porque nadie les apoya en un campo, otra cosa es que tenga mi opinión. Eso no le ayuda a nadie. Tampoco pediré a la afición su apoyo o entrega, porque todos obtenemos una recompensa económica salvo los aficionados, que pagan", dijo.

"La libre expresión de la afición la respeto. Tienen mi respeto, apoyo y solidaridad. No cruzaré esas líneas. Si para nosotros es un incordio, empatizo con ellos. Siempre que no se cruce la línea del respeto, lo entiendo. Los árbitros y los aficionados son agente muy vulnerables”, concluyó. EFE