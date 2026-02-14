Hodgkinson se pone a tiro del récord del mundo de los 800

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La atleta británica Keely Hodgkinson, vigente campeona olímpica, comenzó la temporada con una espectacular actuación en los Campeonatos de Gran Bretaña en pista cubierta, tras quedarse a tan sólo 51 centésimas del récord del mundo de los 800 metros al imponerse este sábado en las semifinales con un tiempo de 1:56.33 minutos.

Un crono que situó a Hodgkinson, de 23 años, en la tercera plaza de la clasificación mundial de todos los tiempos sólo superada por la plusmarquista universal, la eslovena Jolanda Ceplak (1:55.82) y la austríaca Stephanie Graf (1:55.85).

Poco le importó a la inglesa, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, correr prácticamente en solitario toda la prueba como atestiguan los casi diez segundos en los que aventajó a su más inmediata perseguidora, Ellie Baker, que cruzó la meta con un registro de 2:05.13 minutos.

Un escenario que en poco o nada se pareció al que se vivió el 3 de marzo de 2002 en Viena cuando Jolanda Ceplak estableció el vigente récord del mundo tras un espectacular esprint final con la austríaca Stephanie Graf, que cruzó la línea de meta apenas 3 centésimas después de la eslovena.

Competencia que Keely Hodgkinson, que rebajó en 85 centésimas su propia plusmarca británica, no buscará este domingo en la final de los Nacionales, en la que no participará, sino el próximo jueves, 19 de febrero, en la reunión que se celebrará en la ciudad francesa de Lievin.

Hodgkinson tratará de aprovechar la "pista mágica" del Arena Stade Couvert de Lievin, donde ya se han establecido doce plusmarcas universales, para tratar de rebajar el récord del mundo de Ceplak.

Una tentativa en la que la atleta de Wigan no podrá contar con la oposición de la neerlandesa Fenke Bol, que este año ha dado el salto de los 400 vallas a los 800 y que también correrá en Lievin.

Sin embargo, Bol, que en su primer 800 estableció el pasado 8 de febrero un nuevo récord de los Países Bajos con un tiempo de 1:59.07 minutos, tiene previsto participar en los 600 metros, en los que tratará de amenazar, curiosamente, la plusmarca universal de Keely Hodgkinson. EFE