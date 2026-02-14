Espana agencias

Hodgkinson se pone a tiro del récord del mundo de los 800

Guardar

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La atleta británica Keely Hodgkinson, vigente campeona olímpica, comenzó la temporada con una espectacular actuación en los Campeonatos de Gran Bretaña en pista cubierta, tras quedarse a tan sólo 51 centésimas del récord del mundo de los 800 metros al imponerse este sábado en las semifinales con un tiempo de 1:56.33 minutos.

Un crono que situó a Hodgkinson, de 23 años, en la tercera plaza de la clasificación mundial de todos los tiempos sólo superada por la plusmarquista universal, la eslovena Jolanda Ceplak (1:55.82) y la austríaca Stephanie Graf (1:55.85).

Poco le importó a la inglesa, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, correr prácticamente en solitario toda la prueba como atestiguan los casi diez segundos en los que aventajó a su más inmediata perseguidora, Ellie Baker, que cruzó la meta con un registro de 2:05.13 minutos.

Un escenario que en poco o nada se pareció al que se vivió el 3 de marzo de 2002 en Viena cuando Jolanda Ceplak estableció el vigente récord del mundo tras un espectacular esprint final con la austríaca Stephanie Graf, que cruzó la línea de meta apenas 3 centésimas después de la eslovena.

Competencia que Keely Hodgkinson, que rebajó en 85 centésimas su propia plusmarca británica, no buscará este domingo en la final de los Nacionales, en la que no participará, sino el próximo jueves, 19 de febrero, en la reunión que se celebrará en la ciudad francesa de Lievin.

Hodgkinson tratará de aprovechar la "pista mágica" del Arena Stade Couvert de Lievin, donde ya se han establecido doce plusmarcas universales, para tratar de rebajar el récord del mundo de Ceplak.

Una tentativa en la que la atleta de Wigan no podrá contar con la oposición de la neerlandesa Fenke Bol, que este año ha dado el salto de los 400 vallas a los 800 y que también correrá en Lievin.

Sin embargo, Bol, que en su primer 800 estableció el pasado 8 de febrero un nuevo récord de los Países Bajos con un tiempo de 1:59.07 minutos, tiene previsto participar en los 600 metros, en los que tratará de amenazar, curiosamente, la plusmarca universal de Keely Hodgkinson. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La comunidad islámica Annour de Ripoll destituye al imán denunciado por agresión sexual

Infobae

La austríaca Janine Flock, campeona olímpica de skeleton a los 36

Infobae

Carlsen y Caruana, a la final para ser el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre

Infobae

Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren en Talavera de la Reina (Toledo)

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 13 de febrero de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa