Hisatsune y Bhatia comparten el liderato en Pebble Beach tras la segunda jornada

Washington, 13 feb (EFE).- El japonés Ryo Hisatsune mantuvo este viernes el liderato del AT&T Pebble Beach Pro-Am (California, Estados Unidos) al finalizar la segunda ronda con un acumulado de -15, aunque ahora lo comparte con el estadounidense Akshay Bhatia.

Hisatsune firmó este viernes una tarjeta de 67 golpes (-5), con un 'eagle', cinco 'birdies' y un 'bogey', mientras que Bhatia ganó posiciones al completar el recorrido en 64 impactos (-8), fruto de un 'eagle' y seis 'birdies'.

A un golpe de Hisatsune y Bhatia, se sitúan con un acumulado de -14 los estadounidenses Rickie Fowler y Sam Burns.

Entre los grandes nombres, el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tommy Fleetwood están con un -9, mientras que el también inglés Justin Rose con un -5.

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, mejoró su actuación del jueves y está con un -6 tras haber entregado este viernes una tarjeta con 66 golpes (un 'eagle', seis 'birdies' y un 'bogey').

El colombiano Nicolás Echavarría es el mejor latinoamericano con un acumulado de -6 tras completar este viernes el recorrido con 69 golpes (-3), mientras que el argentino Emiliano Grillo está con -4. EFE